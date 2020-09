Telmo Ucha, que se aparta de las "guerras personales" de DO, asumirá cerca de decéna de áreas del Gobierno local

OURENSE, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El nuevo edil del Ayuntamiento de Ourense, Telmo Ucha ha decidido finalmente constar como no adscrito para evitar las "guerras personales" en el seno de Democracia Ourensana. A pesar de ello, el concejal asumirá hasta una decena de competencias en un Gobierno local en el que "menos es mas", en palabras de su alcalde, Gonzalo Pérez Jácome (DO).

"No voy a formar parte de esas guerras personales, seguiré apoyando al alcalde desde la junta de gobierno y aceptando las concejalías, pero sin adscribirme a DO", ha manifestado Ucha en declaraciones a Europa Press.

El regidor ourensano ha establecido esta mañana el reparto de las doce concejalías del Ayuntamiento, ahora agrupadas en cuatro, que recaerán sobre él mismo y sus dos únicos apoyos: el propio Telmo Ucha y el teniente de alcalde, Armando Ojea.

Todo ello tras la ruptura del pacto de gobierno del PP con DO y las disputas internas con los otros cuatro concejales de su partido, debido a unas supuestas irregularidades en la gestión de los fondos de la formación que el mismo Jácome habría cometido y que ya han sido denunciadas por los díscolos en Fiscalía.

En concreto, Ucha asumirá las áreas de Política Social, Igualdad y Salud, Participación Ciudadana, Juventud, Turismo y Termalismo, Servicios Generales, Transparencia y Sistemas de Información, Seguridad Ciudadana, Comercio, Movilidad y Transporte.

El regidor, por su parte, también se ocupará directamente de varias materias "que estaban atascadas y no se estaban haciendo bien": Infraestructuras, Medio Ambiente y Perímetro Rural, Urbanismo, Vivienda y Patrimonio, Cultura, Deportes y Cooperación Institucional.

Finalmente, Ojea, además de teniente de alcalde y portavoz del gobierno municipal, se hará cargo de Recursos Humanos, Hacienda y Contratación, Educación, Promoción Económica, Recursos Europeos y Formación Ocupacional.

Cada subgrupo de estas concejalías conformará un área, que se suman a la cuarta, la de Alcaldía. De todo ello se informará a la junta de gobierno local --conformada por los mismos tres representantes--, así como al pleno que se celebrará este viernes.

GOBIERNO "SUFICIENTE"

El alcalde ha considerado que este gobierno tricéfalo es "suficiente" y "va a funcionar muy bien", a la vez que ha afirmado que la "maquinaria del Ayuntamiento la lleva el cuerpo de funcionarios" y que "los políticos" tienen que "tomar decisiones y supervisar".

"Estoy convencido de que se va a hacer bien con tres personas lo que antes se hacía con más, vamos a desatascarlo (el Consistorio) y a hacer bueno el refrán que dice que menos es más".

En la cita de carácter ordinario que tendrá ocasión a finales de esta semana, entre otras cuestiones, se dará cuenta al pleno de los diferentes escritos cruzados entre Gonzalo Pérez Jácome y sus concejales críticos, liderados por su ex número dos y exabogado, Miguel Caride.

Así, se hará público al resto de la corporación el documento firmado "por el presidente y representante legal de la formación política de Democracia Ourensana --Jácome--" en el que se comunica "que los integrantes del grupo municipal de DO son Gonzalo Pérez Jácome, Armando Ojea y Manuel Álvarez (crítico y cofundador de DO) ", y en el que se especifica que los díscolos "no forman parte de DO y tendrán la consideración de concejales no adscritos", según indica la orden del día de la convocatoria.

De forma conjunta, se dará fe del nombramiento de Ojea como vocero en lugar de Caride --también su ratificación como teniente de alcalde--.

Del mismo modo, se notificarán los informes presentados por el propio Caride, Manuel Álvarez, María Teresa Rodríguez Garrido y María del Mar Fernández Dibuja en los que se le devuelve la portavocía de DO al propio Caride, a la vez que solicitan la expulsión de Jácome de la formación que preside.

Finalmente, entre lo más destacado, BNG y PP presentarán una moción relativa a la "reposición de las líneas ferroviarias suprimidas entre Ourense y el resto de ciudades de Galicia"; los nacionalistas en solitario reclamarán, además, una "comisión de investigación sobre la desaparición de documentación en la Concellería de Urbanismo"; el PSOE llevará otra para "desbloquear la situación que vive" la urbe; y Ciudadanos expondrá dos más.