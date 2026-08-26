Las temperaturas se desploman por debajo de los 15 grados en el interior de Galicia: Manzaneda marca 5,2 ºC esta tarde

Temperaturas en Galicia a 26 de agosto de 2026. - METEOGALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El termómetro se ha desplomado este miércoles hasta los 5,2 grados en Cabeza de Manzaneda a las 14.30 horas, la temperatura más baja registrada hasta el momento en Galicia durante la jornada, en la que muchas zonas del interior se mantienen por debajo de los 15 grados.

Curiosamente, a las 16.00 horas, el termómetro en esta localidad ourensana seguía marcando un valor bajo (6,1 grados). Según los datos de MeteoGalicia, el segundo registro más bajo se produjo durante la madrugada en Baltar, con 9,8 grados. A mediodía, Cuntis marcó 10,7 grados; Calvos de Randín, 10,9; y Riós y Viana do Bolo, 11,3 grados.

Por su parte, las temperaturas más altas se han localizado de forma puntual en A Mariña y en algunas zonas del Miño de Pontevedra y Ourense. Así, Salceda de Caselas alcanzó los 24,6 grados, mientras que Lourenzá llegó a 23,4; Arbo, a 23,3; Salvaterra do Miño, a 23,2; y Ourense, a 23,1.

La jornada también está dejando lluvias destacadas en la provincia de A Coruña, donde el municipio de Cee acumula 71,7 litros por metro cuadrado, seguido de Vimianzo, con 55,8, y Camariñas, con 45,3. Todo ello, según los datos recopilados por MeteoGalicia hasta las 17.30 horas.

Esta jornada está marcada por las alertas activas por lluvia y tormentas en varios puntos de Galicia, que está bajo el dominio de una borrasca situada al noroeste.