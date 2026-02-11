El temporal destroza por completo la cubierta de la piscina municipal de Abegondo (A Coruña)

El temporal destroza la piscina municipal de Abegondo (A Coruña), a 11 de febrero de 2026. - AYUNTAMIENTO

A CORUÑA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La fuerza del viento originado por el temporal ha levantado la cubierta de plástico de la piscina municipal de Abegondo (A Coruña), de forma que la piscina --ubicada en el exterior y tapada únicamente por la estructura-- ha quedado completamente expuesta.

"La estructura ha quedado totalmente destrozada", lamenta un comunicado municipal, que recoge que parte de la cubierta ha caído en el camino de la parte de atrás, sin causar daños personales.

Ante esta destrozo causado por la borrasca 'Nils', operarios municipales trabajan en la retirada de todos los restos. Al mismo tiempo, el Ayuntamiento ha rogado "extremar las precaucaciones" ante la alerta naranja por viento que afecta al noroeste de la provincia de A Coruña.

En concreto, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha advertido de rachas máximas de hasta 100 kilómetros por hora (km/h) procedentes de vientos del suroeste. Además, ha detallado que el aviso se cumplirá con mayor probabilidad en el norte de la zona marcada.