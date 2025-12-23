Tensión en la protesta de empleados de Amazon en O Porriño en un día de huelga para denunciar condiciones "indignas"

Imagen de la concentración. - ADRIAN IRAGO-EUROPA PRESS

VIGO 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Decenas de empleados del centro logístico de Amazon en O Porriño (Pontevedra) se han manifestado en la mañana de este martes a las puertas de la nave de la empresa en una jornada de huelga para protestar por sus condiciones laborales "indignas" y la "sobrecarga" de trabajo.

La concentración se ha llevado a cabo a partir de las 10.00 horas en las instalaciones de Amazon en el polígono de A Granxa, donde se han producido algunos momentos de tensión cuando salían furgones de reparto de su interior, provocando que la Guardia Civil tuviese que intervenir.

El comité de empresa, donde la CIG es mayoritaria, ha criticado que la firma abusa de la contratación parcial y fija discontinua, e incurre en incumplimientos en materia de prevención de riesgos.

El sindicato ha denunciado ritmos de trabajo "excesivos" por la "sobrecarga" derivada de la falta de personal, incumplimientos en seguridad y salud laboral, contratación precaria o jornadas en domingo "sin remuneración".

Además, ha señalado que la empresa conoce estas circunstancias pero "lleva meses" sin atender las demandas de los representantes de los trabajadores y sin aportar soluciones. Para la CIG, la empresa, que "obtiene año tras año beneficios millonarios", es "un claro ejemplo de precarización y explotación laboral". "Su modelo de negocio va ligado precisamente a unas condiciones de trabajo indignas, en la perversa lógica de 'cuanto más robo, más gano'", ha denunciado el sindicato nacionalista.

Por su parte, Amazon ha defendido las condiciones de trabajo de su centro logístico de O Porriño (Pontevedra), reivindicado que sus empleados trabajan en un entorno "moderno y seguro, con salarios y beneficios competitivos".

En concreto, fuentes de la compañía han subrayado que los salarios que ofrece la empresa están por encima del convenio colectivo provincial del sector logístico, con un salario de entrada de más de 1.500 euros brutos mensuales "y beneficios valorados en miles de euros anuales como el seguro médico privado, seguro de vida, planes de pensiones o permiso parental ampliado y retribuido".

"Por otro lado, las personas trabajadoras de Amazon cuentan con oportunidades sólidas de desarrollo profesional y promoción interna", han añadido las mismas fuentes.