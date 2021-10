Terapeutas ocupacionales reclaman frente al Psiquiátrico de Conxo "más medios y más profesionales"

Señalan que la terapia ocupacional "no es un entretenimiento", sino una formación reglada que "puede mejorar la calidad de vida de las personas"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Profesionales de la terapia ocupacional se han concentrado este miércoles frente al Hospital Psiquiátrico de Conxo, en Santiago de Compostela, para reclamar "más medios y más profesionales", dado que "ya hay unas necesidades en la población que no se están cubriendo".

En el Día de la Terapia Ocupacional, los manifestantes, que han acudido con una pancarta en la que podía leerse 'As terapeutas ocupacionais existen e son necesarias', han interpelado a la gerente del Área Sanitaria de Santiago de Compostela y Barbanza, Eloína Núñez, a la que le han preguntado directamente "¿dónde está la terapia ocupacional?".

"En el último año han aumentado los profesionales, pero aún hay muchas áreas donde no estamos visibles", ha asegurado Raquel, terapeuta ocupacional del área sanitaria de Santiago, que ha defendido que estos profesionales "pueden mejorar la calidad de vida de las personas".

"En una reunión, Eloína dijo que iba a aumentar el número de profesionales y lo hizo, en concreto en patologías en salud mental, pero no aún no son suficientes", ha explicado Raquel, que ha recalcado que actualmente son nueve profesionales.

De ellos, dos están en atención temprana --niños de cero a seis años-- pero, por contra, Raquel señala "hay una laguna importante en la rehabilitación infantil". Si bien en el área de salud mental sí hay profesionales, la terapeuta ha lamentado que no disponen en continuidad de cuidados. Cuentan también con un terapeuta en los hospitales de agudos del Clínico de Santiago y en el Gil Casares, aunque este último compartido con la unidad infanto-juvenil. Por último, hay un terapeuta en rehabilitación física, que atiende también pacientes neurológicos.

Con todo, según ha apuntado Raquel, todavía queda mucho por hacer. Faltan profesionales, denuncian, en rehabilitación física, en atención temprana, en UCI --"los hospitales concertados sí tienen terapeutas ocupacionales en UCI, no así en los públicos"--, en medicina interna y en hospitalización.

En cuanto a los programas de salud mental infanto-juvenil, sí han celebrado la creación de un hospital de día, pero lamentan que tampoco allí esté presente la figura del terapeuta ocupacional.

Además, piden mejorar las condiciones de trabajo, "que sean dignas", con jornadas completas y "no tener a terapeutas repartiéndose en diferentes dispositivos".

"SATURADOS" Y SIN MEDIOS

Por su parte, la delegada de la CIG Saúde de Santiago de Compostela, Irene Tato, se ha mostrado más crítica con la gerencia y ha aseverado que la respuesta ha sido "nula" por su parte. "No se presenta a las reuniones convocadas por lo que entendemos que no le importa el problema del área sanitaria", ha afirmado.

"No se contempla por parte de esta gerencia crear plazas en esta categoría profesional para dar respuesta a las necesidades que ya tiene la población", ha insistido, tras lo que ha recalcado que se han enterado "a través de los medios de comunicación" de la creación de un hospital de día infanto-juvenil "que no cuenta con terapeutas ocupacionales".

"Tampoco hay un plan funcional en el que se recojan equipos multidisciplinares", ha criticado Tato; algo que ocurre tanto para la recuperación de ictus como en el nuevo Plan de Salud Mental, según afirman.

La delegada de la CIG ha asegurado que los pocos terapeutas existentes están ya "saturados". "Hoy en día ya hay unas necesidades de falta de terapia. En algunas unidades no llegan a todos los pacientes y en otras no hay. Aunque algunas contemplan la terapia ocupacional, no lo hacen de la forma que se necesita", ha explicado Tato.

Desde la CIG piden que el área sanitaria realice "un estudio pormenorizado" de necesidades para atajar la situación. Indican además que no se trata solo de carencia de personal, sino también de problemas estructurales.

"Necesitan salas adecuadas para realizar los tratamientos. En el de Conxo, por ejemplo, hay salas con humedad e incluso con goteras en días de lluvia", ha criticado.

PROFESIÓN DESCONOCIDA

Así las cosas, parte del problema radica, según han puntualizado, en la falta de información de la que dispone la sociedad sobre esta profesión, puesto que muchos siguen viendo la "terapia ocupacional" como un "entretenimiento". "Seguimos siendo, por desgracia, muy desconocidos; la gente asocia ocupación con entretenimiento y no es eso", ha defendido Raquel.

La terapia ocupacional busca devolver la autonomía a aquellos pacientes que, afectados por diversas patologías o enfermedades, han perdido parte de su independencia. "Entrenándolos en nuevas formas de realizar sus actividades cotidianas, adaptando entornos y objetos para facilitar su participación, intentamos capacitar a los pacientes para ser más autónomos e independientes en su vida diaria", explica la terapeuta ocupacional Desirée Rodríguez a Europa Press.

Desirée apunta que lo primero que hacen al atender a un paciente es valorar sus actividades diarias, buscando el porqué de que ya no puedan realizar esas tareas que antes marcaban su independencia. "Tras valorar, trabajamos con él para que pueda volver a hacer esa tarea, mediante actividades que pongan en práctica las destrezas que se hayan visto afectadas: la memoria, la fuerza, etc", indica.

Son muchos, señala, los campos en los que trabaja un terapeuta ocupacional, desde patologías a, por ejemplo, daños neurológicos adquiridos, dado que el área de acción es "la vida diaria".