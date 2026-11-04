El tercer retiro de Rueda y sus conselleiros será en el Mosteiro de San Clodio y con el Gobierno recién remodelado

Rueda preside el Consello de la Xunta. - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno gallego celebrará este fin de semana --7 y 8 de noviembre-- un nuevo retiro de trabajo en el Mosteiro de San Clodio, en Leiro (Ourense), al que está previsto que acuda todo el equipo del Ejecutivo autonómico, integrado por el presidente, Alfonso Rueda, y sus 12 conselleiros y conselleiras.

La de San Clodio será la tercera convocatoria de este tipo desde que Rueda decidió recuperar un formato habitual en la época en la que Manuel Fraga presidía la Xunta.

La fecha otoñal y en el entorno e la presentación de los presupuestos es la habitual, pero hay varios factores que imprimen características diferenciales a esta cita: el contexto electoral (la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre empieza la semana próxima) y la reciente remodelación del Ejecutivo.

Y es que la cita se produce tras la salida de Fabiola García de la Consellería de Política Social e Igualdade para concurrir de número 2 por A Coruña en la lista del PP al Congreso. Su cartera la ha cogido Ángeles Vázquez, hasta la semana pasada titular de Medio Ambiente e Cambio Climático, que ha heredado por la vía del ascenso Nicolás Vázquez, antes secretario xeral de Industria.

PUESTA EN COMÚN DE PRIORIDADES

Según han informado fuentes del Gobierno autonómico, el objetivo, del mismo modo que en ocasiones anteriores, es "poner en común las prioridades de cada departamento", profundizar en la cooperación entre consellerías y buscar sinergias, "con el fin de mantener el diálogo fluido".

En la jornada del sábado --en la que está prevista una foto de familia--, cada conselleiro expondrá sus principales líneas de actuación, y el domingo habrá una intervención de Rueda, abierta a los medios de comunicación, para informar sobre los resultados del encuentro.

Tras los de Sober (2024) y Meis (2025), este es el tercer año que Rueda cita a los miembros de su Ejecutivo para un retiro, un formato que recuerda a los encuentros que Fraga organizaba con sus conselleiros para preparar el curso político.