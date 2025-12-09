Terminan en Lugo las obras de reconstrucción del Paseo del Rato, financiadas por la Diputación con más de 175.000 euros

LUGO, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación provincial y el Ayuntamiento de Lugo han dado por terminadas las obras de reconstrucción del paseo del Rato, en sus más de tres kilómetros de extensión, que sufireron importantes daños tras el paso de la borrasca Olivier en el mes de abril.

El presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé Roca, y el alcalde de la ciudad, Miguel Fernández Méndez, han visitado este martes la zona del Rato que había sido más afectada, cerca del Centro de Interpretación Terras de Miño, para comprobar de primera mano el estado del paseo, en el que se invirtieron 175.286,07 euros de su fondo de contingencia.

Tomé ha destacado que la actuación se llevó a cabo "con rapidez y responsabilidad", al tratarse de un espacio "de gran valor ambiental, formativo y social para la ciudadanía". Ha subrayado también que los trabajos fueron ejecutados por TRAGSA, empresa pública con experiencia en intervenciones urgentes y de carácter técnico. Para iniciar la obra, ha añadido, ha sido necesario un informe exhaustivo del Servicio de Medio Ambiente que permitió cuantificar los daños y tramitar los permisos ante la Confederación Hidrográfica.

Acompañados por el diputado de Medio Ambiente, Carlos López López, el presidente y el alcalde han recorrido el entorno restaurado. Las obras han incluido el refuerzo de las márgenes del río, la construcción de pequeños diques, el relleno y nivelación de los caminos, así como la sustitución de puentes y pasarelas de madera deteriorados por la crecida.

En total, se emplearon más de 1.400 metros cúbicos de zahorra y más de 200 metros cúbicos de piedra para garantizar la estabilidad de los senderos. También se instalaron cinco nuevas pasarelas, barandillas, vallados y un banco, además de reponer más de 40 metros de vallado arrastrado por la corriente.

"En algunos puntos se utilizaron técnicas de bioingeniería para consolidar los taludes", ha señalado Tomé, que también ha explicado que el objetivo fue la recuperación de la zona al estado en que estaba antes del fenómeno natural y que no se hicieron cambios en su estructura o diseño aunque si se mejoró la calidad.

Miguel Fernández ha destacado la rapidez con la que actuó la Diputación, calificando la intervención de "ejemplar" y señalando que es una muestra clara de que la cooperación institucional "funciona cuando se trabaja con sentido común y visión de ciudad". Ha recordado además que el Rato, al igual que el Miño, forma parte de una amplia red de espacios verdes que convierten a Lugo en una ciudad con un "patrimonio natural privilegiado", y afirmó que ampliar y proteger estos corredores verdes seguirá siendo una prioridad en la planificación municipal.

Los trabajos se llevaron a cabo desde el mes de agosto con numerosas actuaciones a lo largo del recorrido, desde Paradai hasta Nadela.

OTRAS ACTUACIONES

Tanto Tomé como Fernández han recordado que en los próximos días se dará por terminada otra gran obra realizada en colaboración enttre ambas entidades, la que pone fin al proceso de desdoblamiento de la avenida Infanta Elena, trabajos que comenzaron después del verano.

Asimismo, el alcalde ha avanzado que se realizarán otras obras en próximas fechas en la zona alta del río Rato y A Fervedoira, para dar continuidad al paseo, en el que también están a punto de terminar las obras que unirán este paseo con el del Miño, una obra financiada por la Conferederación Hidrográfica.