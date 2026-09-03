Los termómetros rozan los 39 grados en Ourense

SANTIAGO DE COMPOSTELA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La intensa jornada de calor que ha afectado este jueves a Galicia, y que se repetirá este viernes, ha alcanzado temperaturas que han rozado los 39 grados en la ciudad de Ourense.

Aunque la alerta roja por temperaturas estaba activada en el interior de Pontevedra, las más altas se han registrado esta jornada en Ourense. Además de la capital provincial, en Arnoia los termómetros han marcado 38,4 grados, 38,2 en Vilamartín de Valdeorras y 38,1 en Castrelo de Miño.

Por el contrario, las mínimas han sido bajas en muchos puntos de Galicia: la menor la ha marcado Calvos de Randín, con 4,9 grados durante la noche. Los termómetros bajaron también a 7 grados en Xinzo de Limia y a 8,8 en Lalín.