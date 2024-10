Testigos del crimen de Samuel vinculan a dos acusados con la agresión y a un tercero tratando de dar una patada

A CORUÑA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Amigos de los jóvenes acusados por la paliza mortal a Samuel Luiz, en la madrugada del 3 de julio de 2021 en el paseo marítimo coruñés, han situado a dos de los cinco acusados, Diego M.M. y Alejandro F.G., en la agresión a la víctima. Uno de ellos ha declarado que vio también a Kaio A.S.C. "cargando la pierna con la intención de dar una patada", aunque ha precisado que no vio si impactaba o no.

Ha sido en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de A Coruña y en el que este testigo también ha ratificado que vio peleas anteriores por parte de algunos procesados pero no con la "multitud de gente" de ese día ni los golpes, ha reconocido, a preguntas, en concreto, de la fiscal sobre estos últimos.

En su declaración, ha corroborado que tras pensar Diego M.M. que el fallecido le estaba grabando empezó a agredirlo y ha expuesto que a su entonces novia, Catherine S.B., la vio "agarrar" el brazo de la amiga de Samuel cuando esta trataba de ayudarlo para apartarla y que le dijo "no pintas nada". No obstante, ha atribuido ese gesto al intento de llegar a su novio. En la misma línea, aseguró que cree haberle escuchado "para, para".

Además, ha afirmado que vio a otro procesado, Alejandro F.G. -- del que era amigo desde los once años mientras que conocido de los demás -- agarrando por detrás a Samuel y cogiéndolo por el cuello, en línea con lo manifestado por otros dos acusados, pero no golpeando. Mientras, tanto este testigo como otro que declaró a continuación no pudieron confirmar si Alejandro M.R. estaba en el lugar de la pelea.

