El texto para transferir la AP-9 pactado por PSOE, BNG y Sumar sale adelante pese al 'no' de PP y Vox

Archivo - Imagen de la AP-9. - DGT - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

Las enmiendas pactadas por PSOE, BNG y Sumar para articular una ley orgánica para transferir la AP-9 a Galicia han salido adelante y han sido aprobadas en la reunión mantenida en el Congreso por la ponencia que trabaja en el texto. Según varias fuentes consultadas por Europa Press, todos los grupos han apoyado el acuerdo a excepción de PP y Vox, que han votado en contra.

El texto acordado incluye la transferencia de la titularidad de la Autopista del Atlántico, aunque el Gobierno gallego, con el presidente Alfonso Rueda al frente, ya había sugerido que no contaría con el respaldo de los populares al entender que rebaja condiciones económicas y "no tiene nada que ver" con la ley que fue acordada por la unanimidad de todos los grupos con representación en el Parlamento gallego.

Tras la aprobación de la ponencia, el texto pasará a la Comisión de Transportes y después al pleno del Congreso, donde, al tratarse de una ley orgánica, requiere de la mayoría absoluta (176 apoyos) para poder ser aprobada --los grupos impulsores del acuerdo confían en que esto ocurra y sería factible si solo se oponen populares y Vox--. La norma aún tendría que pasar por el Senado antes de una luz verde definitiva.