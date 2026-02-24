The Rapants saca a la venta este miércoles nuevas entradas para su concierto del 28 de marzo en Sar

The Rapants anuncia nuevas entradas para su concierto de marzo en Sar - THE RAPANTS
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -
The Rapants ha anunciado que este miércoles a las 12.00 horas sacará a la venta 1.500 nuevas entradas para su concierto del 28 de marzo en el Multiusos Fontes do Sar.
"En este club hay sitio para todos", ha anunciado la banda, en una nota de prensa, avanzando la ampliación de la capacidad de asistencia para su show de marzo.
En el concierto, The Rapants presentará su cuarto LP, 'Rapants Club', un álbum con doce temas de diferente estilo musical que se publicará en las principales plataformas el miércoles cuatro de marzo.
Las entradas saldrán a la venta este miércoles, 25 de febrero, a partir de las 12.00 horas, en la web de Ataquilla.com.