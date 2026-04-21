TK Elevator recibe el 'Elevator World' a mejor proyecto del año por la estación intermodal de Santiago

TK Elevator reconocido con el 'Elevator World' a mejor proyecto de 2026 por la intermodal de Santiago. - TK ELEVATOR

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

TK Elevator ha sido galardonada como Mejor Proyecto del Año 2026, en la categoría 'Elevadores, Nueva Construcción', por la revista internacional 'Elevator World'.

Según informa en un comunicado, el jurado ha destacado la transformación de la estación intermodal de Santiago de Compostela de Adif "como referente de accesibilidad, seguridad y confort" gracias a las soluciones de movilidad vertical desarrolladas por la compañía.

Este proyecto, concebido desde la fase de diseño hasta su ejecución final, integra sistemas avanzados que garantizan la accesibilidad universal y facilitan el tránsito diario de miles de personas con necesidades diversas.

TK Elevator destaca que este reconocimiento le consolida como "referente en soluciones de movilidad accesible" y pone en valor "su capacidad para combinar conocimiento y estructura local con una sólida proyección internacional".

La compañía reafirma así "su compromiso con el desarrollo de tecnologías que acompañen la evolución de las ciudades y contribuyan a una movilidad más inclusiva y sostenible".

ESTACIÓN INTERMODAL

Incide la empresa en que la estación intermodal compostelana se erige como "uno de los hitos más relevantes en la modernización del transporte urbano e interurbano en España".

Más allá de su función como nodo multimodal --que conecta AVE, autobuses, taxis y aparcamientos-- "redefine el concepto de estación como un espacio público accesible e integrado en la ciudad".

El proyecto incorpora seis ascensores, tres de ellos panorámicos, diseñados y fabricados en España. Estos equipos se han distribuido para conectar andenes, vestíbulo principal y áreas de servicio, integrándose en la arquitectura como elementos estructurales y visibles.

"La estación intermodal de Santiago de Compostela demuestra cómo la movilidad vertical aporta un valor real cuando se integra desde el inicio en proyectos complejos. Este reconocimiento pone en valor la capacidad técnica y el conocimiento que aportamos desde España para competir y ser reconocidos a nivel internacional", señala el CEO de TK Elevator para la región Sur de Europa y África, Pedro Martín.