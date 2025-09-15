Tomé recrimina a la Xunta no haber consultado con el Ayuntamiento de Monforte la reubicación de los migrantes menores

Archivo - Imagen de archivo del presidente de la Diputación de Lugo y alcalde de Monforte, José Tomé - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

Acusa a la conselleira de no haber avisado al Gobierno local de su visita a las instalaciones de Promede, que se realizó este sábado

LUGO, 15 Sep.

El alcalde de Monforte y presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, ha recriminado a la conselleira de Política Social, Fabiola García, que no consultase con el Ayuntamiento la posibilidad de reubicar a una parte de los menores migrantes que el Gobierno quiere trasladar a Galicia al centro Francisco Suárez de Prodeme de la localidad.

El regidor ha manifestado su "sorpresa" ante la visita de la conselleira a la localidad el pasado sábado, para visitar el centro Francisco Suárez de Prodeme, donde está previsto reubicar a estos menores.

El alcalde ha reprochado a la conselleira que no se consultara o informara al Ayuntamiento del traslado de los menores y explicó que, por tanto, no se sienten "responsables" de que la Xunta los llevara para Monforte. Además, ha indicado que será el organismo autonómico el que deberá "integrar social y laboralmente a estas personas en el conjunto del territorio, no solo en Monforte".

El mandatario socialista ha añadido también que "la Xunta pudo escoger cualquiera de los 313 ayuntamientos que tiene Galicia, incluso ciudades más grandes" y ha afirmado "desconocer" las razones por las que se optó por esta localidad para instalar a estos migrantes. En su momento, la conselleira había anunciado que este centro dispone de 80 plazas para esta función y que será el primer centro específico para menores extranjeros que se abrirá en Galicia.

El alcalde ha ironizado sobre el hecho de no haber avisado de su visita y anunció que mandarán una queja formal "para que aprenda modales".