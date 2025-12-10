Tomé, el sindicalista y profesor que se desprende de las siglas socialistas pero seguirá como no adscrito

El hasta ahora presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, durante su comparecencia, en la sede del PSdeG-PSOE en Monforte, a 10 de diciembre de 2025, en Monforte de Lemos, Lugo, Galicia (España). El acto tiene lugar después de que ayer saliesen a la - Carlos Castro - Europa Press

En menos de seis horas José Tomé Roca (Guitiriz, 1958) ha pasado de no barajar la posibilidad de dimitir tras trascender acusaciones contra él por comportamientos machistas a solicitar su suspensión cautelar de militancia en el PSOE y presentar su dimisión, pero solo como presidente de la Diputación de Lugo y de los cargos orgánicos.

Este profesor y sindicalista de 67 años de edad y que presidía la Diputación de Lugo desde hace seis años pretende, sin embargo, retener la Alcaldía de Monforte, que ostenta con mayoría absoluta, y el acta como diputado en la institución provincial, en ambas con la condición de no adscrito.

"No tengo porque soportar ninguna mentira", fue como justificó que se mantenga en la alcaldía, mientras que alegó "facilitar el gobierno" en la Diputación de Lugo --en coalición por PSdeG y BNG-- como argumento para dejar la presidencia pero retener el acta de diputado provincial. "Se sabrá toda la verdad. Tardará un tiempo, pero se sabrá", se mostró convencido en la comparecencia de la tarde de este miércoles ante los medios, la segunda de la jornada.

Así, seguirá siendo alcalde de Monforte de Lemos, bastón de mando que ostenta desde 2015. Por su parte, José Tomé Roca había llegado a la Presidencia de la Diputación en julio de 2019 al ser designado por el PSdeG, que en aquel momento dirigía el que fue secretario xeral de la formación Gonzalo Caballero.

Nacido en 1958 y profesor de Tecnología Agraria en la Escuela de Capacitación Agraria de Monforte, fue responsable del sindicato UGT en la comarca de Lemos y llegó a ostentar la secretaría de Formación y Empleo en UGT Galicia.

Sus responsabilidades en el Partido Socialista arrancaron como número dos de la Ejecutiva provincial entre los años 2017 y 2019, etapa en la que estaba al frente del PSOE de Lugo el diputado provincial Álvaro Santos, quien dimitió por discrepancias con el PSdeG de Gonzalo Caballero y acabaría dejando el partido.

El PSOE de Lugo salía de un periodo en el que había quedado muy debilitado por las discrepancias en el seno del gobierno con el alcalde de Becerreá, el exsocialista Manuel Martínez, etapa durante la que otro regidor, el de A Pontenova, Darío Campos, fue presidente en el Pazo de San Marcos. Unas diferencias que llevaron a Manuel Martínez a facilitar la presidencia de la popular Elena Candia en 2015.

Tras ese periodo, el PSdeG que entonces capitaneaba Gonzalo Caballero lo designó como candidato a la Presidencia de la Diputación lucense, pero sin que se llegase a hacer con el aparato del partido en la provincia.

LA ROPA DE LEOPARDO

Algo más de un año después de su llegada a la Presidencia de la Diputación de Lugo protagonizó una polémica durante una comparecencia para valorar una protesta de alcaldes del PP ante el Pazo provincial. Y es que Tomé se refirió a la vestimenta con estampado de leopardo que portaba la líder del PP de Lugo, Elena Candia, para compararla con los trumpistas y asegurar que "daba la imagen del vaquero americano que entró en el Capitolio en Estados Unidos".

Un episodio que motivó que diputadas autonómicas de todas las fuerzas políticas trasladasen su solidaridad con la ahora vicepresidenta del Parlamento de Galicia en un pleno en el Pazo do Hórreo en el que las parlamentarias del PPdeG portaban prendas con este estampado animal.

LLAGADA A LA SECRETARIA XERAL PROVINCIAL

Si bien en 2019 ocupó la titularidad del gobierno provincial --en colaboración con el BNG-- tardaría varios años en hacerse con el mando del partido en la provincia, que en aquel momento pasó a dirigir la entonces diputada autonómica y actual parlamentaria en el Congreso por la provincia, Patricia Otero.

Así, no fue hasta 2022, con Valentín González Formoso como secretario xeral de los socialistas en Galicia, cuando Tomé se hizo con las riendas del partido en la provincia tras alcanzar un acuerdo e integrar la candidatura del alcalde de Castroverde, Xosé María Arias.

Sin embargo, este sector no se vería cómodo y pugnó contra Tomé en las primarias celebradas el pasado mes de abril, en las que el diputado provincial y miembro del gobierno en la Diputación, Iván Castro, lideró una candidatura alternativa.

Unas fricciones que continuaron tras el proceso interno y por las que el PSOE provincial llegó a perder votaciones en un pleno al ausentarse tres de sus diputados: el propio Iván Castro; el alcalde de Castroverde, Xosé María Arias; y la regidora de Guitiriz, Marisol Morandeira.

Queda por ver si la decisión de Tomé de permanecer como no adscrito en la corporación municipal provocará algún cambio más en el Grupo Socialista Provincial, actualmente marcado por las discrepancias que continúan desde las primarias internas.