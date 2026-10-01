Torrado (PSdeG) defiende la acampada por la vivienda: "Espero que lo escuchen los que tienen que votar un decreto"

Julio Torrado (PSdeG) comparece ante los medios. - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado y portavoz de la Ejecutiva del PSdeG, Julio Torrado, ha defendido este jueves "la libertad" y "el derecho" de los ciudadanos a protestar por la situación de la vivienda por la vía de la acampada --que ha llegado a la compostelana Praza do Obradoiro--, y ha manifestado su deseo de que los manifestantes sean "escuchados" por quienes tienen que votar en el Congreso el decreto estatal de vivienda.

"Espero que lo escuchen los que tienen que votar un decreto en el Congreso y que les gusta hablar del Obradoiro solo cuando hay algún tipo de celebraciones. Debe ser que esta no les convence", ha aseverado, en una rueda de prensa en la Cámara autonómica.

A preguntas de los medios, Torrado ha reivindicado que "la gente tiene no solo la libertad, sino el derecho" a manifestarse como considere para hacer oír sus reivindicaciones.

"Me parece bien que se ejerza el derecho de manifestarse, protestar, reivindicar y reclamar aquello que se considere mejor", ha esgrimido, antes de incidir en que la situación de vivienda es una cuestión que "merece que la ciudadanía esté atenta y preocupada, como lo está".

Así las cosas, concluido que no puede más que "valorar positivamente que la gente exprese su sentir". "Faltaría más", ha zanjado.