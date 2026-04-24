Torrado señala que Contas avisa de "poca inversión, mala gestión y personal en precario" y urge cambios en sanidad

El portavoz de la Ejecutiva del PSdeG y diputado, Julio Torrado, en rueda de prensa - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Ejecutiva del PSdeG y diputado autonómico, Julio Torrado, ha reclamado cambios urgentes en la sanidad gallega al señalar que el Consello de Contas alerta de "poca inversión, mala gestión" y "personal en precario".

Así lo ha trasladado este viernes en rueda de prensa después de que el jueves se conociesen los últimos informes del ente fiscalizador, entre ellos uno sobre la situación de la atención primaria que señala que el Sergas destina un 12% de su presupuesto a atención primaria, cifra inferior a la recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que es de un 25%, y menor también a la media nacional, que se sitúa en un 14%.

Torrado, que ha exigido reordenar el sistema para reforzar la plantilla de personal y reducir las esperas en atención primaria a 48 horas, ha advertido que el Gobierno gallego se demuestra "muy entrenado en hacer las cosas mal", especialmente en sanidad, como evidencia el informe que sitúa a sanidad como la segunda comunidad del Estado que menos invierte en atención primaria.

El responsable socialista le ha reclamado al Gobierno gallego que tome medidas urgentes ante la situación precaria del personal sanitario, después de que el organismo fiscalizador alertase de que uno de cada cuatro profesionales de la sanidad gallega tienen un contrato temporal.

Torrado ha sostenido que esta situación constituye una "aberración" en un sistema sanitario "que necesita especialización, que necesita muchísima eficiencia y profesionales vinculados y estables".

Además, ha acusado del Gobierno gallego de gestionar los recursos humanos del sistema sanitario "tirando un dado", después de Contas señalase que las convocatorias de contratación de personal, anunciadas durante años "no se convocasen de forma real", con anuncios de convocatorias "acumuladas pero no se concretan en dos o tres años".

Este informe, ha dicho, señala la "incapacidad" de un Ejecutivo autonómico que "mantiene 500.000 gallegos y gallegas en las listas de espera", hace que los dependientes "tengan que esperar año y medio por la resolución para solicitar las ayudas" y tiene a 30.000 personas demandantes de vivienda pública, pero "cerró 2024 con un superávit de 191 millones de euros que "no se sabe a qué dedicaron".

RECONOCIMIENTO A GARCÍA ORTIZ

Todo ello en un acto en el que ha aludido al homenaje ciudadano, celebrado el jueves en Santiago, al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al que ha señalado como el "el Atticus Finch de la democracia moderna de este país", citando al protagonista de la obra de Harper Lee 'Matar a un ruiseñor'.

En este sentido, ha dicho que "una justicia qeu no es capaz de explicar sus decisiones tiene un problema de credibilidad", y ha recordado que el procedimiento continúa y "yo espero que se haga justicia".