Tortilla contaminada por salmonelosis, posible origen del brote gastrointestinal del instituto de Elviña (A Coruña)

Archivo - Foto de archivo - ALICANTE GASTRONÓMICA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Sanidade ha informado de que el brote gastrointestinal que afecta desde el lunes a unos 50 estudiantes del IES Plurilingüe Elviña, en A Coruña, puede tener su origen en salmonelosis por ingesta de tortilla.

Según explican, los análisis realizados han mostrado seis resultados positivos en esta bacteria, por lo que la sospecha es "clara".

Informan también de que uno de los jóvenes está ingresado por salmonelosis. Del resto, ninguno ha necesitado hospitalización. Fueron atendidos en puntos PAC y consultas telefónicas con síntomas como vómitos, diarrea y fiebre.

La Consellería de Sanidade tuvo constancia del suceso este lunes y ya señalaban que la intoxicación se tenía que deber a algún producto ingerido entre el 8 y el 9 de enero durante el recreo, cuando los alumnos tienen acceso a la cafetería del centro -- que no tiene comedor --. La cafetería, que presentaba buenas condiciones higiénicas, permanece cerrada por el momento.

Esta misma mañana, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, se refería al caso en declaraciones ante los medios y apuntaba ya que la intoxicación se debía a algún producto en mal estado.