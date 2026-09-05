Un total de 298.436 alumnos volverán a las aulas gallegas el 9 de septiembre, casi 5.000 menos que el curso pasado

Archivo - Una madre se despide de su hijo con motivo del inicio del curso escolar. Foto de archivo - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 298.436 alumnos -- 4.617 menos que el curso pasado -- regresarán a las aulas gallegas el próximo miércoles 9 de septiembre, día en el que dará comienzo el nuevo curso escolar en el que la Xunta apostará por seguir fomentado el modelo híbrido de enseñanza y el uso responsable de la Inteligencia Artificial (IA).

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, auguraba esta semana "inmensa normalidad" en el retorno a las clases que, reconocía, puede conllevar momentos de "cierto estrés familiar, del profesorado y demás".

"Pero yo creo que el sistema educativo gallego funciona con inmensa normalidad. Siempre hay problemas, como en cualquier servicio público o ámbito de la vida cotidiana, pero lo importante es que hay estabilidad", defendía.

Si bien faltan todavía por cerrar el número de estudiantes de Formación Profesional (FP) y enseñanza para adultos, Educación Infantil contará con 46.678 alumnos -981 menos que el curso pasado--; Educación Primaria con 121.491 -2.600 estudiantes menos--; la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) con 95-503 -854 menos--; Bachillerato con 33.474 alumnos -229 menos--; y la Educación Especial un total de 1.290, cifra similar al año pasado.

La reducción de alumnado llega por primera vez a Bachillerato. En referencia a Infantil, de cada tres plazas que se ofertan en cuarto curso --alumnos de tres años--, quedan un tercio de ellas vacías, es decir, sin cubrir.

El titular de Educación justificaba este descenso en prácticamente todas las etapas con el contexto de caída de la natalidad en la Comunidad.

"Venimos de una secuencia progresiva de incremento derivada de la incorporación de los niños del 'babyboom' de finales de la primera década y ahora identificamos la primera reducción en Bachillerato y un cambio demográfico muy fuerte", explicaba el conselleiro, quien apuntaba que se ve "en parte compensada" por el incremento de población extranjera, con hijos nacidos en el exterior.

MODELO HÍBRIDO DE ENSEÑANZA

Con respecto a los docentes, este año escolar habrá una ampliación en el cuadro de secundaria entorno a 900 profesores más. Un dato "muy significativo" que permitirá "mejorar la calidad educativa y garantizar la igualdad de oportunidades".

Además, en relación al número total de aulas, en este curso será de alrededor de 12.000, similar a la del año pasado. Esto se debe a la reducción de las ratios a 20 alumnos por aula, que se completa este curso para toda la etapa de Infantil y comenzará a aplicarse en el curso 2027/28 en Primaria.

En este curso escolar, el Gobierno gallego continuará impulsado la "convivencia en armonía, lógica y coherente" entre el mundo digital y analógico, aprovechando las potencialidades que ofrece la tecnología con "sentidiño y criterios pedagógicos".

Con relación a la FP, este año se ampliará la oferta con dos novedades: La puesta en marcha de itinerarios integrados, que facilitarán al estudiante continuar su formación; y la primera doble titulación internacional, en el IES Fernando Wirtz Suárez da Coruña.

Otra de las novedades de este nuevo curso es el 'Plan de impulso á atención a diversidade', que supondrá la incorporación da las aulas en dos años de 400 especialistas en Pedagogía Terapéutica, Audición e Linguaxe e Orientación, 150 de ellos ya este curso.

A mayores, se pondrá en marcha un programa piloto, en colaboración con entidades especializadas en atención a la diversidad, para favorecer el aprendizaje de este alumnado. Para ello, se les ofrecerá un apoyo más individualizado, al tiempo que se garantiza, como máxima principal, su inclusión en el entorno ordinario.

CRÍTICAS DE LA CIG

Durante estos días, el conselleiro también ha aprovechado para poner en valor el acuerdo alcanzado entre la Xunta de Galicia y los sindicatos CCOO, ANPE, UGT y CSIF para mejorar las condiciones laborales del profesorado y reducir las ratios de alumnos. Un acuerdo, destacaba, al que no se sumó la CIG.

Precisamente este sindicato se ha mostrado muy crítico con la planificación de la 'vuelta al cole'. Consideran que las medidas adoptadas son "escasas" -puesto que algunas solo tienen vigencia para un año, alegan- y los anuncios, en muchos casos, "exagerados".

Concretamente, ponen el foco, por ejemplo, en la atención a la diversidad. Con un anuncio de 50 orientadores más, aseguran que ese número es "insuficiente" y que la mayor parte de centros continuarán sin él.

Respecto a las ratios, denuncian que solo se han visto reducidas en infantil y la bajada es necesaria en todas las etapas. También consideran insuficiente la reducción del número de horas lectivas de los profesores.

HUELGA EN LA EDUCACIÓN CONCERTADA

Precisamente para el primer día de clase, el 9 de septiembre, los sindicatos de la educación concertada en Galicia han convocado una jornada de huelga ante lo que califican de "nula voluntad" de la Consellería de Educación para establecer un calendario de negociaciones.

El objetivo, conforme apuntan en un comunicado conjunto firmado por FSIE, UGT, CCOO Ensino, USO, SNEP e CIG, es desbloquear tanto los acuerdos de mejora de las condiciones labores como el abono de la paga extraordinaria de antigüedad o los complementos de cargo de hace más de 17 años, "algunos de ellos incluso estando firmados y publicados en el Diario Oficia de Galicia".

La jornada de huelga estará acompañada de concentraciones a las 10,00 horas ante las delegaciones de la Consellería de Educación en las ciudades de A Coruña, Lugo, Ourense, Santiago y Vigo.