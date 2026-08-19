Un total de 47 estaciones de AEMET registraron este martes más de 40ºC, con Ribadavia con la segunda máxima (42,9ºC)

Archivo - Personas se refrescan en una jornada de intenso calor. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 47 estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) registraron este martes temperaturas superiores a los 40ºC, con la máxima de la jornada en Andújar (Jaén), con 43ºC, según ha informado este miércoles el portavoz del organismo estatal, José Luis Camacho.

Los observatorios que superaron los 40ºC se repartieron por el interior de Galicia, Valles del Guadalquivir, Guadiana, Tajo y Valencia, con Jalance (41,3ºC) y Xátiva (40,9ºC) liderando la lista. Al margen del de Andújar, los valores más altos se registraron en Ribadavia (Ourense) con 42,9ºC, Montoro (Córdoba) con 42,5ºC y Ourense ciudad con 42,1ºC.

Respecto a las mínimas, los registros más altos han disminuido ligeramente sobre días anteriores. Sin embargo, se han repetido las noches tropicales en gran parte del litoral mediterráneo y puntos aislados del interior, así como las noches tórridas en puntos del litoral, como en Cabo de Gata (Almería), Barcelona-Drassanes y en Alcoy (Alicante), donde se han registrado 27,4ºC.

Durante esta jornada hubo algunas precipitaciones en forma de chubascos poco relevantes, con un máximo de 5,8 l/m2 en Morella (Castellón) caídos en una hora. Asimismo, se registraron lluvias débiles en puntos de la costa cantábrica como los 0,5 l/m2 en Estaca de Bares (A Coruña).

En cuanto a las rachas de viento, los valores más elevados se dieron en las cumbre de Sierra Nevada, en Canarias, en Andalucía por fenómenos convectivos o en los cabos de las costas mediterráneas o atlánticas. Al respecto, Camacho ha mencionado los 74,5 kilómetros por hora (km/h) en Sierra Nevada.