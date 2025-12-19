Un trabajador sufre quemaduras en manos y cara tras incendiarse su motosierra en As Neves (Pontevedra)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador ha resultado herido este viernes en la parroquia de Batalláns, en As Neves (Pontevedra), tras incendiarse su motosierra y sufrir quemaduras en manos y cara, según informa el 112 Galicia.

En concreto, la Central de Emergencias ha detallado que el suceso tuvo lugar en torno a las 16.20 horas y fue a través de la llamada de un compañero de trabajo del herido por lo que se activaron los recursos necesarios para atender a este.

Así, se solicitó la intervención de los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que enviaron una dotación a bordo del helicóptero medicalizado con base en Ourense. Con todo, también se avisó a la Guardia Civil y a los efectos del GES-Bomberos de Ponteareas.