Trabajadores del Hospital da Mariña ponen fin a 38 días de protestas diarias, pero advierten: "No nos vamos a cansar"

La junta de personal considera que "no" se han logrado "soluciones, pero sí pequeños parches" a los problemas evidenciados

LUGO, 30 May. (EUROPA PRESS) -

La junta de personal del Hospital da Mariña ha puesto fin este viernes a 38 días de concentraciones diarias, que arrancaron el 9 de abril para demandar más recursos humanos y materiales para el centro. Sin embargo, esto no implica el fin de las protestas, que reformularán a través de nuevas acciones, que anunciarán más adelante.

"Las principales demandas durante estas semanas fueron relacionadas con la dotación de más personal, más medios, finalizar con las largas listas de espera o finalizar con las derivaciones al HULA y hospitales privados para consultas, pruebas diagnósticas, operaciones quirúrgicas e ingresos", ha resumido la junta de personal en una nota de prensa.

De este modo, la representación de los trabajadores considera que "no" se han logrado "soluciones, pero sí pequeños parches", como el refuerzo temporal en las consultas de fin de semana en Urología y Cardiología y el desplazamiento de médicos a Burela, en áreas como Rehabilitación o Medicina Interna.

Al mismo tiempo, se ha logrado una técnica de Farmacia más en el hospital, un servicio que "estaba infradotado y con una carga de trabajo física y mental que repercutía en la salud de los trabajadoras y trabajadores".

DEMANDAS POR CUMPLIR

Por otra parte, la junta de personal continúa reclamando "más servicios y prestaciones en A Mariña", como placas dentales, electromiogramas, densitometrías óseas y electroencefalogramas, entre otros. Asimismo, pide dotar del personal necesario en todas las categorías existencias y crear plazas públicas de logopedas, terapeutas ocupaciones o neuropsicólogos.

Mejorar las áreas de Fisioterapia y Rehabilitación --tanto en el hospital como en los ambulatorios de la comarca-- y dotar el servicio de partos con Técnicos en Cuidados Auxiliaes de Enfermería (TCAE) durante las 24 horas del día son otras de las demandas que para la representación de los trabajadores aún no se han cumplido.

Con todo, el fin de las concentraciones diarias no implica el cese de las protestas, que continuarán de otras formas. "Reiteramos que no nos vamos a cansar, que estaremos vigilantes, que no permitiremos ningún recorte más por parte de la Consellería de Sanidade y que volveremos a salir si la situación no se revierte con soluciones reales", anticipa el comunicado.