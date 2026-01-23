Tractoristas abandonan la N-120 en Ourense después de una semana cortada, a la espera de reabrir el tráfico

Agricultores y ganaderos cortan la A-52 con tractores y rollos de paja, a 10 de enero de 2026, en Xinzo de Limia, Ourense. - Rosa Veiga - Europa Press

OURENSE, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Policía Local de Ourense ha informado que 'tractoristas' han abandonado durante la mañana de este viernes la N-120, que ha permanecido cortada durante una semana --desde el pasado 17 de enero-- a la espera de reabrir el tráfico.

Tal y como han trasladado fuentes del cuerpo, los manifestantes han sido escoltados alrededor de las 12.00 de la mañana para facilitar su salida de la ciudad. Así, la Policía ha señalado que la vía está "limpiando la carretera", y que "durante esta tarde" se reabrirá al tráfico.

En concreto, ganaderos y agricultores han recorrido la ciudad hasta abandonarla, tras alertar de su intención, "por unanimidad", de continuar con las protestas hasta poder mantener una reunión con algún cargo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Asimismo, los manifestantes solicitaban a la Xunta "aclarar de una vez" la situación con respecto a la vacuna contra la Dermatosis Nodular Contagiosa, así como "seguir luchando" contra los recortes de la Política Agrícola Común (PAC).