Transparencia insta a Augas de Galicia a remitir a Ulloa Viva el expediente de tramitación de Altri

Archivo - Manifestantes de la plataforma Ulloa Viva durante el descenso en balsas el río Ulla por la protesta contra la fábrica de Altri, a 4 de mayo de 2025, en Padrón. - Elena Fernández - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Transparencia ha instado a Augas de Galicia a remitir a la Plataforma Ulloa Viva el expediente de tramitación de la captación de agua del proyecto que la multinacional lusa Altri quería instalar en la localidad lucense de Palas de Rei.

Según se recoge en la respuesta de Transparencia, el ente que preside Andrés Lago Louro insta al departamento autonómico a que, en un plazo máximo de 10 días hábiles, resuelva la solicitud de acceso a la información pública presentada por el colectivo.

Asimismo, pide que en un plazo máximo de 15 días hábiles le remita a la Comisión de Transparencia una copia de la resolución notificada a Ulloa Viva.

De este modo, la Comisión ha acordado estimar la reclamación presentada por la plataforma contra la desestimación por silencio administrativo de tres solicitudes de acceso a información pública presentadas ante Augas de Galicia en 2025.

Para la portavoz de Ulloa Viva, Marta Gontá, esta respuesta es "un tirón de orejas" a la Xunta, subrayando que la resolución reconoce el "derecho a la información como ciudadanos" y exige al Gobierno gallego "que cumpla la ley".

Además, en una nota de prensa, la Plataforma ha explicado que tras solicitar esta documentación en 2025, el pasado mes de octubre Augas de Galicia les requirió "especificar a qué parte del expediente" quería tener acceso, cuando, ha añadido, "es evidente que se pide el expediente completo".

Por ello, Marta Gontá ha considerado "al menos curioso" que pocos días después de este requerimiento sea ahora Transparencia quien les "da la razón" y reconozca "sus derechos".

Con esta resolución, ha apuntado Transparencia, se pone fin a la vía administrativa y solo cabe, "en caso de disconformidad", interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

NUEVO CONSELLEIRO

Tras esta resolución, Ulloa Viva espera "por fin tener respuesta de Augas de Galicia" y que después del cambio de titular en la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático mejore "la transparencia", así como que haya "un nuevo talante" en el departamento.

"Entendemos que el nuevo conselleiro no querrá empezar su mandato fuera de la ley. Esperemos que tenga más comprensión y empatía de la que hemos recibido hasta ahora siendo conselleira Ángeles Vázquez", ha manifestado Gontá, que ha tachado de "oscurantista y déspota" su actitud al frente de la Consellería.

En esta misma línea, la portavoz ha señalado que el nuevo conselleiro, Nicolás Vázquez, será quien "debe dar orden inmediata" para que se cumpla la resolución y puedan tener acceso "lo antes posible" a todo el expediente".

Ya ha avanzado que la Plataforma "no entendería del nuevo conselleiro otra forma de proceder más que cumplir con la legalidad y las recomendaciones de este órgano de Transparencia".

"Queremos conocer todos los pasos que nuestro Gobierno llevó a cabo en esta tramitación. Sabemos que tenemos derecho y una ley que nos ampara, así que seguiremos hasta el final para poner luz y taquígrafos sobre el proyecto para que sea denegado y enterrado de una vez por todas", ha zanjado.