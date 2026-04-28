Transportes abre a la circulación de trenes la prolongación de la variante de A Pobra de San Xiao (Lugo)

Tren de Renfe. - MITMA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de Adif, ha puesto en explotación el nuevo tramo ferroviario de 1,6 kilómetros de vía que completa los nueve kilómetros de la variante de A Pobra de San Xiao, en el corredor Ourense-Monforte de Lemos-Lugo.

Así, la nueva infraestructura, que pasa por los términos municipales de Láncara y Sarria, forma parte de las obras de modernización del corredor Ourense-Monforte-Lugo que permitirán conectar la ciudad de Lugo con la alta velocidad.

Según ha informado el Mitma en un comunicado, los trabajos incluyeron la construcción de la plataforma ferroviaria, apta para vía doble y tráfico mixto de viajeros y mercancías; la conexión con la infraestructura existente; la ejecución de instalaciones de seguridad y comunicaciones, la instalación de los sistemas de electrificación y el desmontaje del tramo que queda en desuso.

Además, el tramo cuenta con un falso túnel de 300 metros de longitud y dos pasos inferiores y uno superior para facilitar la comunicación entre ambos márgenes.

La variante de A Pobra de San Xiao está situada en el tramo Monforte de Lemos-Lugo de la línea León-A Coruña. La puesta en funcionamiento de los primeros 7,2 kilómetros, en 2018, permitió la supresión de 14 pasos a nivel del anterior trazado, incrementando la seguridad de la línea y reduciendo los tiempos de viaje.

La variante cuenta con dos túneles --As Cortes, de 520 metros, y Torrente, de 1,4 kilómetros-- y cuatro viaductos de entre 145,5 y 630 metros de longitud, además de cuatro pasos inferiores y un paso superior en la intersección con la carretera LU-546.

La ejecución de la variante de A Pobra de San Xiao y del nuevo túnel de Oural, las actuaciones de renovación de vía e infraestructuras, la adecuación de puentes y viaductos, la ampliación de gálibos en túneles y pasos superiores, los sistemas de señalización y telecomunicaciones y la mejora de la accesibilidad en la estación de Monforte de Lemos cuentan con financiación europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).