Transportes dice ahora que "no hay caso Bouzas" y condiciona el tren a un acuerdo institucional

VIGO 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El comisionado del Corredor Atlántico, José Antonio Sebastián Ruiz, ha asegurado este viernes que "no hay caso Bouzas", en relación a la llegada del tren a la terminal portuaria de dicho barrio vigués, condicionando esta infraestructura a la existencia de un acuerdo institucional.

Así lo ha señalado esta mañana en Vigo un día después de que él mismo reivindicase ante los medios de comunicación como "muy necesario" llevar el ferrocarril a Bouzas "en el menor plazo posible" para dar "versatilidad" al Puerto, apostillando: "Sí queremos llevar el tren a Bouzas".

Ahora; tras las críticas del alcalde de Vigo, Abel Caballero, que ha rechazado dicho tren porque, a su juicio, "rompe" la ciudad; José Antonio Sebastián Ruiz se ha desdicho, saliendo al paso asegurando que "no quiso decir" que había tren a Bouzas.

Según sus palabras, con la Autoridad Portuaria se habló del tren a la Plataforma Logística Industrial de Salvaterra-As Neves (Plisan), "no de Bouzas".

"Estamos hablando de conectividad del puerto de Vigo. Bouzas pertenece al Puerto. Por dónde se haga, cómo se haga, cómo sea, vamos a ver ahí hay muchas dificultades, atraviesa la ciudad", ha apuntado, insistiendo en que "hay un estudio de accesos al puerto" en la actualidad. "Nosotros de momento no hemos hablado de nada de Bouzas", ha repetido.

"Ayer, no sé si me expresé incorrectamente, no hablamos de Bouzas. Hablamos de las conexiones que puede tener el Puerto y la Plisan", ha vuelto a decir Sebastián Ruiz.

"CASO BOUZAS"

Preguntado sobre si podría haber "caso Bouzas" a raíz de todas las voces que han salido en las últimas horas apoyando esta iniciativa, ha indicado que de hacerse sería una colaboración institucional, por lo que él "no puede decir si hay o no", pero "lo que sí es que para que haya tienen que estar todos de acuerdo porque son infraestructuras vitales".

Así lo ha señalado después de participar en una mesa redonda del IV Foro de las Cámaras de Comercio del Arco Atlántico, llevado a cabo en el Hotel Pazo los Escudos de Vigo.

En ella también ha estado el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, con el cual ha discrepado sobre ciertos temas de infraestructuras, reclamándole este último públicamente el plan director especificado del Corredor Atlántico, que la Xunta lleva unos "10 meses" esperando por él.

Calvo ha lamentado una vez más que el Gobierno central no incluyó en el estudio informativo de la Salida Sur de Vigo el tren a Bouzas, pero ahora el plan director del Corredor Atlántico "el comisionado dice que sí (está incluido), pero Abel Caballero dice que habló con el Ministerio y dice que no se va a hacer". "No estamos de acuerdo con muchas de las cosas que se están haciendo y sobre todo por cómo se están haciendo", ha sentenciado.

El conselleiro ha abogado por impulsar dicho Corredor con "cifras y plazos concretos", al ser "clave" para el desarrollo económico de Galicia. Para él, son "imprescindibles" unas buenas conexiones ferroviarias y portuarias con Portugal y con el resto de Europa, insistiendo en que los trámites pendientes para la Salida Sur de Vigo la retrasarán hasta al menos 2034, pese a que la previsión del Ejecutivo es llegar antes del 2032.