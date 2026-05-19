Transportes inicia la impermeabilización del tubo del Túnel de Neira en la A-6 a su paso por Baralla (Lugo)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha comenzado las obras de emergencia de impermeabilización del tubo del Túnel de Neira, situado en el kilómetro 463,800 de la autovía A-6 sentido A Coruña, concretamente en el municipio lucense de Baralla.

El objetivo de la actuación es instalar una nueva lámina impermeabilizante adosada a la bóveda de cara a asegurar las "condiciones idóneas de uso, durabilidad y seguridad de la estructura", según ha subrayado el Ministerio en una nota de prensa.

En este contexto, ha avisado de que, en aras de garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, a partir del martes 19 de mayo se producirá el corte total del tráfico de la calzada con sentido A Coruña (derecha) de la A-6 entre los kilómetros 463,100 y 464,500 durante aproximadamente tres meses.

"Para asegurar la fluidez del tráfico durante dicha afectación se habilitará un paso en la mediana, para que la circulación continúe por la calzada con sentido Madrid (izquierda) de la autovía, que operará en modo bidireccional con un carril habilitado por sentido de circulación", ha añadido Transportes.

Con todo, ha detallado que las obras cuentan con un presupuesto vigente de 528.887 euros (IVA incluido) y tienen por objeto "la subsanación de los daños causados en la impermeabilización del citado tubo del túnel por el temporal de viento del pasado 11 de febrero de 2026".