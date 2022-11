Transportistas esperan una afectación "mínima" en Galicia de la huelga a partir del lunes

Fegatramer, Apetamcor, Tradime y Aetram no respaldan el paro indefinido al verlo "inviable" y apelan a las "herramientas" legales aprobadas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Transportistas esperan una afectación "mínima" en Galicia de la huelga convocada a partir de este lunes 14 por parte de la plataforma en defensa del sector, que en la comunidad secundan, al menos, unos 50 autónomos y pequeños empresarios.

Así lo señala, en declaraciones a Europa Press, Carlos García Cumplido, secretario de Fegatramer, patronal que asegura que representa a más de la mitad del transporte de mercancías en Galicia.

Por su parte, Apetamcor, organización representativa en Galicia en el transporte de mercancías por carretera para pymes y autónomos --con más de 1.200 socios--, se desvinculó del paro ya el pasado lunes. Y el martes hizo lo propio la asociación de transportistas de Lugo Aetram, que no ve "viable" un nuevo paro indefinido en el sector.

Todas ellas advierten de que la huelga "sería insostenible" para el sector, sobre todo en estas fechas, previas al Black Friday y la campaña de Navidad.

Al respecto, García Cumplido asegura que "ninguna asociación" la respalda en Galicia, si bien hubo una reunión la semana pasada en Guitiriz (Lugo) de particulares, indica, que sí apoyan el paro, en torno a medio centenar, según sus datos.

"Parar no tiene justificiación y sería un coste económico inasumible tener parada la flota", subraya. En cuanto a los motivos que esgrime la plataforma, sobre "incumplimientos" de los acuerdos alcanzados por el comité y el ministerio, valora en primer lugar que "reconocen estos acuerdos", que son de diciembre.

Por su parte, apuesta por "ver si es necesario algún ajuste", y cree que lo que hay que hacer es "penalizar" con sanciones a los que no quieren pagar un precio "justo". "Pero ahora tenemos mecanismos legales", reivindica, sobre la normativa de carga y descarga.

SITUACIÓN "TREMENDAMENTE MALA"

Por lo demás, lamenta que la situación económica es "tremendamente mala", pero se pregunta "para quién no lo es". A los transportistas se les suma al "problema" del combustible la caída de la actividad por disminución del consumo, y también las dificultades para salir y entrar de la comunidad tanto por la A-6 (tras el derrumbe del viaducto de O Castro) como por la A-52, "deshecha en el tramo final". "Nos está causando mucho daño", ha denunciado.

A partir del 14, espera que la afectación sea "mínima" y "que no pase lo que pasó en marzo", cuando critica que piquetes que "actúan en grupúsculos" bloquearon polígonos.

TRADIME TAMPOCO SE SUMA

Como Aetram, tampoco la asociación del transporte de Lugo Tradime se suma al paro indefinido convocado por la plataforma en defensa del transporte a partir del próximo lunes.

Su presidente, José Fernández, señala que "en este caso" no se adhieren a la huelga, porque entienden que en la actualidad hay herramientas suficientes para "poder repercutir" muchas de sus demandas.

"Son herramientas que se obtuvieron hace poco, las reclamaciones que se hicieron y que se consiguieron fueron históricas. Entiendo que hay que darles un poco de margen para que se implanten", ha subrayado.

El empresario lucense ha asegurado, ante el paro indefinido que se inicia el lunes, que "muchas asociaciones de la provincia de Lugo tampoco secundan" la huelga.

Por lo demás, sobre el desvió en Pedrafita tras el derrumbe del viaducto de O Castro en caso de nieve y la opción de emplear la N-120, Fernández ha recordado que expresaron su "negativa" al nuevo trazado tras una reunión este lunes con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

No acaba de comprender "cómo es posible que por tres kilómetros" haya que "hacer sesenta kilómetros a mayores, que es el rodeo que se da por la N-120, una carretera que no está en condiciones y que no es apta para dar cabida a todo el tráfico".

En este contexto, plantean "otra alternativa, por la que no hay que desembolsar nada, no hay que hacer nada, solo cambiar el sentido de giro, y es la salida más lógica a la opción actual", a través de Pedrafita.