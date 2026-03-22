Transportistas gallegos denuncian que las ayudas al combustible favorecen más a los vehículos particulares

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Transportistas gallegos se han mostrado "decepcionados" con las medidas incluidas en el Decreto-Ley del Gobierno para ayudas al sector ante la subida de precios del carburante por la guerra en Oriente Próximo y denuncian que favorecen más a los vehículos particulares.

Tras la publicación este sábado en el BOE el Real Decreto-ley 7/2026, que entra este domingo en vigor, Vieiros Unidade Galega de Transportistas ha trasladado en una nota de prensa que las medidas incluidas son "decepcionantes y en cierta medida perjudiciales".

Según la entidad, las ayudas favorecen más a los vehículos particulares debido a que el Ejecutivo priorizó "bajar considerablemente el precio de venta al público del combustible en estaciones de servicio", mediante la reducción del IVA del 21% al 10% y la posterior bajada del Impuesto de Hidrocarburos.

Sin embargo, advierten que "el IVA es un impuesto neutro para las empresas transportistas", por lo que "no supone ninguna ventaja más allá de no tener que adelantarlo a Hacienda". En relación con el diésel profesional, denuncian que "la reducción de 4,9 céntimos por litro en el Impuesto de Hidrocarburos deroga en la práctica el margen del gasóleo profesional (de momento hasta el 30 de junio)".

Asimismo, han lamentado que el Gobierno no incluyó, tal y como se le solicitó, un incremento de 10 puntos porcentuales en el índice de la cláusula de indexación del combustible, que habría afectado a todas las tipologías de vehículos.

La asociación ha señalado que la reducción del PVP del diésel y la eliminación del margen del gasóleo profesional provocan que la cláusula de indexación del diésel queda "totalmente desvirtuada para las empresas de transporte". En este sentido, añaden que las compañías "tendrán que abstenerse de emplear esta cláusula para repercutir los aumentos del precio del combustible en sus clientes".

En cuanto a las ayudas, han indicado que los transportistas con vehículos de más de 7,5 toneladas recibirán "una bonificación de 20 céntimos por litro en el Impuesto de Hidrocarburos hasta el 30 de junio", mientras que los de menor tonelaje percibirán una ayuda directa (665 euros para vehículos entre 3,5 y 7,5 toneladas y 450 euros para los más ligeros).

No obstante, han enfatizado que estas cuantías "son inferiores a las habilitadas durante la guerra de Ucrania de 2022/23, cuando el precio del diesel no estaba tan alto como en la actualidad". Además, han señalado que se incluye la condición que "no poder despedir a ningún trabajador entre el 22 de marzo y el 30 de junio si se quieren mantener las ayudas".

Por todo ello, han reiterado su advertencia de que si el Gobierno "no rectifica de modo inmediato antes de que acabe marzo", el sector va a iniciar una paralización de la actividad y empezar movilizaciones a nivel estatal.