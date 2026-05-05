Trasladada una joven en Ourense tras originarse un incendio en un colchón a causa de la batería de un móvil

Archivo - Sala de operaciones 112 Galicia. - XUNTA - Archivo

OURENSE, 5 May. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha tenido que ser trasladada en Ourense tras producirse un incendio en un colchón de un domicilio situado en la rúa da Serra da Queixa a causa de la batería de un móvil.

Según ha informado el 112 Galicia, poco después de las 07.00 horas los bomberos de la ciudad acudieron a este inmueble tras ser alertados de una intensa humareda visible desde distintos puntos del entorno.

Una vez en el lugar, los efectivos del parque municipal comprobaron que el origen del humo era un fuego en un colchón, posiblemente a causa de la batería de un móvil.

Debido a la acumulación de humo, que afectó por completo a la vivienda, una joven tuvo que ser evacuada al Complejo Hospitalario de Ourense (CHOU) con síntomas de intoxicación.

Hasta el lugar, además de los bomberos, se desplazaron profesionales del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y agentes de la Policía Local.

INCENDIO EN MACEDA

Por otro lado, dos personas necesitaron asistencia sanitaria por inhalación de humo tras registrarse un incendio en una vivienda del municipio ourensano de Maceda.

En este caso, el fuego se originó poco después de la medianoche. A esa hora, los afectados contactaron con el 112, señalando que trataban de apagar el incendio con un extintor pero el humo era persistente y les impedía respirar bien.

Al punto acudieron efectivos del 061 y miembros del GES de Maceda, que concluyeron las labores de extinción del incendio, que se originó en una sartén.