Trasladadas dos personas tras una colisión frontal entre una furgoneta y un turismo en Vilalba (Lugo)

Archivo - Sala de operaciones del 112 Galicia (Axega). - 112 GALICIA - Archivo

LUGO, 4 May. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han tenido que ser trasladas por los servicios sanitarios tras producirse una colisión frontal entre una furgoneta y un turismo en el municipio lucense de Vilalba.

Según fuentes del 112 Galicia consultadas por Europa Press, el siniestro se produjo este domingo sobre las 19.30 horas en el kilómetro 6,14 de la carretera N-634, a la altura de Martiñán.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos de Vilalba, de la Guardia Civil de Tráfico, de Protección Civil y de la Policía Local, así como personal del servicio de mantenimiento de carreteras.

Además, el Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 trasladó al Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA) a las dos personas que viajaban en la furgoneta siniestrada, mientras que el ocupante del vehículo resultó herido leve.