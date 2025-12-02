Trasladadas dos personas tras un doble accidente en la AP-9 en Culleredo (A Coruña)

Archivo - Ambulancia del 061 Galicia. - 061 GALICIA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Dos personas tuvieron que ser trasladadas al centro hospitalario de referencia tras un doble accidente en la AP-9, a su paso por el municipio coruñés de Culleredo.

Según la información del 112 Galicia, el primer siniestro se produjo sobre las 16.30 horas de este martes, en el kilómetro siete de dicha vía, y fue la Guardia Civil la que alertó de una accidente.

Hasta el punto se desplazaron los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 que prestaron asistencia a una persona que estaba herida.

Este suceso generó retenciones en el punto y, como consecuencia, se produjo una segunda colisión entre dos turismos, de la que resultó herida una persona que se encontraba fuera del vehículo y fue arrollada.

De esta forma, los profesionales sanitarios trasladaron en ambulancia a dos personas heridas.