Trasladadas dos personas con síntomas de intoxicación en A Veiga (Ourense)

31 Ene.

Dos personas han sido trasladadas con síntomas de intoxicación en A Veiga (Ourense). Un generador de gasolina podría haber sido la causa de la intoxicación.

Tal y como ha informado el 112 Galicia en su boletín matinal, tuvo constancia del suceso sobre la 1:15 horas de la madrugada, gracias a la llamada de los miembros del GES de A Veiga que informaban de su salida, por precaución, con la quitanieves para un traslado sanitario en Requeixo (Santo André), en A Veiga.

Así una vez acabado el traslado sanitario, los miembros del GES indicaron a los gestores de emergencias que se trató de un traslado de dos personas al Hospital de Valdeorras, que presentaban síntomas de intoxicación procedentes de un generador de gasolina.

Con todo, el 112 Galicia informó a los Bomberos de Valdeorras y a los efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la localidad.

Igualmente, también se contactó con el Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que confirmó el traslado de dos pacientes al centro hospitalario.