Trasladado un bebé tras ser atropellado su carrito en un paso de peatones en A Coruña

A CORUÑA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un bebé tuvo que se trasladado al Hospital Materno-Infantil Teresa Herrera tras ser atropellado su carrito en un paso de peatones en la calle Manuel Azaña.

Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo sobre las 15.45 horas de este sábado y fue un particular el que alertó de que un vehículo había arrollado el carrito de un bebé, que fue el único herido en el suceso.

Hasta el punto se desplazaron agentes de la Policía Local y profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 que, según fuentes policiales consultadas por Europa Press, trasladaron al bebé, por precaución, al hospital.