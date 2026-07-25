Trasladado en helicóptero un ciclista tras salirse de la vía e impactar contra un árbol en A Pastoriza (Lugo)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista ha sido trasladado en helicóptero tras sufrir una salida de vía, precipitarse por un terraplén de dos metros e impactar contra un árbol en A Pastoriza (Lugo).

Tal y como expone el 112 Galicia, un particular alertó a las 18.45 horas de este viernes de un accidente ocurrido en la LU-P-0105, a la altura del kilómetro 13, en el lugar da Regueira, en A Pastoriza.

Según indicaba, el ciclista se había caído por un pequeño terraplén, aunque se encontraba en una zona accesible, por lo que no era necesario realizar labores de rescate.

Hasta el lugar se desplazaron miembros del GES de Pontenova, la Guardia Civil de Tráfico y el Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061.

Una vez allí, el personal sanitario decidió movilizar al helicóptero medicalizado con base en Santiago de Compostela para trasladar al herido al Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA), debido a las fracturas que presentaba.