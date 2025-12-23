Trasladados una madre y sus dos hijos tras un accidente en A Pobra do Caramiñal

Archivo - Ambulancia del 061 Galicia. - 061 GALICIA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una madre y sus dos hijos tuvieron que ser trasladados tras sufrir un accidente en la AG-11, a su paso por el lugar de Landoi, en el municipio coruñés de A Pobra do Caramiñal.

Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo sobre las 17.25 horas de este martes y fueron varios particulares los que alertaron de que dos vehículos estaban implicados en un accidente. Así, uno de los coches había quedado incrustado en la barrera de seguridad.

La central de emergencias movilizó al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de Ribeira y de Boiro, a la Guardia Civil de Tráfico, a la Policía Local y a Protección Civil.

Una vez en el punto, los Bomberos confirmaron que no había personas atrapadas y que uno de los vehículos estaba atravesado en la barrera de seguridad y, aunque sus ocupantes habían abandonado el lugar, era necesario cortar la carrocería para poder retirar el vehículo.

En el otro coche implicado viajaba una mujer y sus dos hijos que fueron trasladados por los profesionales sanitarios al Hospital do Barbanza.