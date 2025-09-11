Trasladan en helicóptero a un mecánico tras caerle encima la puerta de un autobús en Amoeiro (Ourense)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un mecánico ha tenido que ser trasladado en helicóptero tras caerle encima la puerta de un autobús en el municipio ourensano de Amoeiro.

Según ha informado el 112, el suceso ocurrió en torno a las 10 de la mañana, mientras el operario arreglaba el vehículo al pie de la OU-0524.

Al parecer, el mecánico se golpeó en la cadera al caerle encima la puerta del autobús. Así lo ha explicado la persona que llamó al número único de emergencias para solicitar asistencia médica urgente.

El servicio pidió la colaboración del 061, que decidió enviar una dotación a bordo del helicóptero medicalizado con base en Ourense.

Por su parte, los voluntarios de Protección Civil de Amoeiro participaron en el operativo para servir de apoyo en el aterrizaje de la aeronave. También se desplazaron agentes de la Guardia Civil.