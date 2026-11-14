Tres acusados por atracos en Pazos de Borbén y Vilaboa (Pontevedra) se enfrentan a penas entre 13 y 27 años de cárcel

VIGO 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, acogerá este miércoles el juicio contra los dos presuntos autores de sendos atracos a sucursales bancarias de Pazos de Borbén y Vilaboa (Pontevedra), y contra una mujer como cómplice de estos hechos. La Fiscalía pide para ellos penas de entre 13 y 27 años de cárcel.

Según el escrito de acusación pública, el primer atraco se cometió el 27 de octubre de 2023, poco antes del cierre de la oficina de Abanca de Moscoso, en Pazos de Borbén. Los dos acusados entraron en la sucursal, uno de ellos con la cara oculta por un pasamontañas, donde estaban un cliente y una empleada.

Los atracadores amenazaron a la trabajadora para que les entregase el dinero y no activase la alarma, mientras que encerraron al cliente en el baño con las manos atadas con bridas. Mientras esperaban la apertura retardada de la caja, entraron otros dos clientes, que también fueron maniatados y encerrados en el baño.

Tras hacerse con su botín, de 27.036 euros, encerraron a la empleada con los clientes en el baño, advirtiéndoles de que no podían salir hasta que no hubieran pasado 10 minutos, y huyeron del lugar.

El segundo atraco ocurrió el 9 de noviembre de 2023 en una oficina de Abanca de Vilaboa, a donde acudieron los dos acusados, también poco antes de las 14.00 horas. En ese caso, iban armados con pistolas de aire comprimido y maniataron a un empleado y a la directora de la sucursal, logrando hacerse con un botín de 114.625 euros.

La tercera acusada, de nacionalidad colombiana, es considerada por la Fiscalía como cómplice en los delitos, ya que hizo labores de vigilancia e inspección de las sucursales en los días previos a los atracos, y les prestó apoyo en la huida.

El ministerio público pide que, en el caso de uno de los acusados, se apliquen las circunstancias agravantes de disfraz y reincidencia, ya que fue condenado anteriormente por el delito de robo con violencia e intimidación.

Así, considera a los procesados autores de dos delitos de robo con intimidación, uno de ellos con uso de instrumento peligroso, y cinco delitos de detención ilegal. Pide para el acusado reincidente penas que suman 27 años y 3 meses de prisión; para el otro, penas que suman 26 años y medio de cárcel; y para la cómplice, penas que suman 13 años de cárcel.

Asimismo, reclama que indemnicen a Abanca en 141.661 euros y que paguen otros 160 euros a uno de los clientes maniatado en la sucursal de Pazos de Borbén, que resultó con lesiones en una muñeca debido a las bridas.