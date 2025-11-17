Tres heridos tras volcar un coche al salirse de la vía en Tomiño (Pontevedra)

VIGO 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de emergencia tuvieron que excarcelar en la madrugada de este lunes a una persona tras volcar un coche al salirse de la vía en la localidad pontevedresa de Tomiño, mientras que otros dos ocupantes del vehículo, que también resultaron heridos, pudieron salir por su propio pie.

Tal como informa el 112 Galicia, los hechos ocurrieron sobre las 00.30 horas y fue un particular el que avisó al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias, explicando que un automóvil acababa de salirse de la vía y había caído por un desnivel en el kilómetro 10 de la PO-344, en la parroquia de Tebra.

El mismo individuo también indicaba que el coche estaba volcado y que eran necesarios medios de excarcelación para acceder a los ocupantes. Por ello, se dio aviso a los profesionales del 061, a los Bomberos de O Porriño, al GES de Val Miñor, a la Guardia Civil y a Protección Civil.

Los profesionales tuvieron que cortar la puerta del conductor para sacar a una persona atrapada en el interior, que fue trasladada al hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, mientras que los otros dos ocupantes acudieron por sus propios medios a un centro sanitario.