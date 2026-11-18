SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Tres menores y un adulto han sido trasladados al Hospital Universitario de Ourense tras una colisión entre dos vehículos en el municipio ourensano de Trasmirás. El accidente se produjo en la OU-1107, a la altura de Vilar de Lebres, y han estado implicados un taxi y otro turismo que circulaba en sentido contrario.

Según ha informado el 112, recibieron el aviso a las 9.00 horas a través del sistema eCall de uno de los vehículos implicados. El accidente tuvo lugar en el kilómetro 11 de la carretera OU-1107, a su paso por la parroquia de Vilar de Lebres.

Desde la sala de operaciones del 112 se informó al 061, a los Bomberos de Xinzo y a la Guardia Civil de Tráfico.