El TSXG avala la condena 6 años de cárcel a una joven que dejó ciego de un ojo a su novio con un cargador de móvil

VIGO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha rechazado el recurso presentado por una condenada a seis años de cárcel, como autora de un delito de lesiones, por agredir a su pareja en el rostro y golpearla en el ojo izquierdo con un cargador de móvil. Como consecuencia de los hechos, el afectado perdió un ojo.

De este modo, el alto tribunal gallego avala la sentencia emitida por la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra y descarta la tesis del accidente. "De todo lo actuado y apreciado por el tribunal de instancia", lo que resulta es "una agresión directa e intencionada a una parte del cuerpo de la víctima en la que, sin duda, ya se asume que se causará daños importantes", incide.

Los magistrados afirman que ni la intención ni la asunción de las consecuencias ofrecen duda, por más que "la recurrente exprese que no era su intención inicial causar un daño de tanta gravedad".

En concteto, la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, condenó a la autora a seis años de cárcel por unos hechos que ocurrieron en la ciudad olívica en abril de 2021.

En el juicio, la mujer admitió que había golpeado a su novio, pero insistió en que lo sucedido había sido un accidente y que en ningún momento tuvo el ánimo de causarle una lesión tan grave. De hecho, explicó que había actuado así para defenderse, porque su novio la estaba agrediendo.

Además de la pena de prisión, la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra le impuso a la acusada la prohibición de acercase o comunicarse con el perjudicado durante un período de 10 años, y una indemnización de 72.000 euros por las lesiones y las secuelas, además de la cantidad que se acredite en sentencia por la necesidad de reponer periódicamente la prótesis ocular (con el límite de 48.000 euros).