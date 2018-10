El TSXG desconoce si los juzgados paralizan las decisiones sobre hipotecas, aunque lo vería "prudente y justificado"

Publicado 23/10/2018 14:48:59 CET

Cadenas señala que "lo único que puede sorprender" de la decisión del Supremo es que lo lleve a la Sala General "ex post" emitir la resolución

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Miguel Ángel Cadenas, ha señalado que no tiene "conocimiento directo" de que los órganos judiciales gallegos hayan paralizado las procesos de hipotecas hasta conocer la decisión definitiva del Tribunal Supremo sobre el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD).

Con todo, a preguntas de los periodistas este martes, Cadenas ha reconocido que vería "prudente y justificado" que los juzgados adopten esta decisión hasta que el Supremo resuelva finalmente se confirma que son los bancos, y no los hipotecados, quienes deben soportar este gravamen.

De este modo, ha avanzado que el TSXG se pondrá en contacto con "determinados" órganos judiciales para conocer si esta postura, adoptada en comunidades como Valencia, se está llevando a cabo en Galicia. "La decisión en sí, desde mi perspectiva, puede estar justificada en función de la trascendida e incidencia que pueda tener la jurisprudencia del Supremo respecto a los procesos que estén en marcha", ha apuntado.

Cadenas ha evitado comentar sobre si cree que la decisión del Supremo puede provocar un desprestigio social hacia la institución, ya que se trata de "un mecanismo legal que está en la ley orgánica del poder judicial".

"Quizá lo único que pueda sorprender, además del tipo de asunto que se trate y su trascendencia social y económica, es básicamente que la decisión de llevarlo a la Sala General está adoptada 'ex post' y no 'ex ante' a la decisión que todos conocemos", ha apuntado Cadenas.

PROGRAMA RECUPERACIÓN JUZGADOS

Por otro lado, el presidente del TSXG ha señalado que todavía es pronto para conocer los detalles de la segunda fase del programa de recuperación del trabajo en los juzgados gallegos afectados por la huelga de funcionarios del primer semestre de este año.

De este modo, ha apuntado que el plan recibió luz verde por parte del Gobierno gallego de manera reciente y que, en estos momentos, falta conoce el número de jueces que "estén dispuestos a asumir un plus de actividad jurisdiccional".

Este "plus" se llevaría a cabo "bien por la vía del autorrefuerzo en el órgano del que sea titular el juez, o bien en otro órgano a través de una comisión de servicio, compatibilizando su función en su órgano con otro".

Por lo tanto, ha informado que el TSXG ha remitido una comunicación a los decanos de las siete principales ciudades de Galicia para que "exploren la posibilidad de qué jueces" estarían dispuestos a sumarse al plan, algo calificado como "básico" por Cadenas. "Si no sabemos con qué jueces contamos, no podemos revalorizar el plan", ha concluido.