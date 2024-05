O TSXG suspende un recurso ata que Europa diga se España discrimina por sexo en pensións

O recurso foi interposto polo INSS contra o fallo dun xulgado ourensán que estimaba a petición dun denunciante por discriminación

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

O pleno da Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) --formada por 17 maxistrados/as-- decidiu esperar a que o Tribunal de Xustiza da Unión Europea (TXUE) se pronuncie para resolver un recurso sobre se un home ao que se lle recoñeceu unha incapacidade permanente absoluta ten dereito a percibir na súa pensión o complemento de brecha de xénero, baixo o argumento de que a súa regulación actual supón unha discriminación por razón de sexo.

Nun auto do que informou o TSXG este xoves, a sala explica que a resposta que o TXUE dea ás dúbidas relacionadas co asunto que lle expuxeron o Tribunal Superior de Xustiza de Madrid, o Xulgado do Social número 3 de Pamplona e o Xulgado do Social número 5 de Santander "ten unha incidencia directa" no recurso que o Instituto Nacional da Seguridade Social presentou ante o TSXG.

Así, engade que o alto tribunal galego debe determinar na sentenza "se a nova redacción é ou non discriminatoria e se se axusta ás esixencias do dereito comunitario (Directiva 79/7/CEE)". O complemento para reducir a brecha de xénero, que supón a percepción dun extra nas pensións de xubilación, incapacidade ou viuvez, entrou en vigor en febreiro de 2021, após o Real Decreto Lei 3/2021.

O recurso que o TSXG suspendeu por prejudicialidad foi interposto polo Instituto Nacional da Seguridade Social contra unha sentenza emitida polo Xulgado do Social número 3 de Ourense, na que se estimou a demanda interposta por un home no relativo ao complemento, baixo o argumento de que a súa regulación actual supón unha discriminación por razón de sexo.