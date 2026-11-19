Archivo - Gárgolas del Hostal dos Reis Católicos - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Turespaña, organismo público del que depende la red de Paradores de España, ha asegurado que "varias" de las recomendaciones planteadas por el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos) en relación a las gárgolas del Hostal dos Reis Católicos, en Santiago de Compostela, "coinciden con actuaciones ya realizadas o actualmente en curso".

La entidad pública, consultada por Europa Press, está actualmente avanzando en los trabajos para evaluar el sistema de evacuación de aguas ejecutado en la fachada del considerado como el hotel más antiguo de España, con una primera fase de monitoreo ya en marcha. La solución adoptada inicialmente consistió en tubos metálicos colocados en las gárgolas del tejado, un asunto polemizado en abril de este año a raíz de denuncias públicas de diferentes entidades.

Entonces, colectivos como la Asociación para a Defensa do Patrimonio Cultural Galego (Apatrigal), entre otros, solicitaron al Icomos que se pronunciase sobre este asunto. Esta petición derivó en un informe, conocido este noviembre, en el que este órgano asesor de la Unesco se mostró a favor de buscar una alternativa que permitiese retirar las lanzas.

Al respecto, Turespaña asegura ahora que varias de las recomendaciones recogidas en el documento son actuaciones ejecutadas o en marcha. Entre ellas, se refiere a la documentación individualizada de las 18 gárgolas, el análisis de la reversibilidad de las intervenciones, la investigación sobre los antecedentes históricos de los caños, la monitorización del comportamiento hidráulico y el análisis comparado de alternativas.

Actualmente, el organismo adscrito al Ministerio de Turismo ya ha iniciado los trabajos necesarios para evaluar el actual sistema de evacuación y, a continuación, estudiar posibles alternativas que permitan "reducir el impacto visual de la solución adoptada". Además, sus técnicos y los de Patrimonio de la Xunta mantienen una vía de diálogo, abierta después de que la Consellería de Cultura requiriese formalmente en julio buscar una solución a los tubos.

TRABAJOS EN MARCHA: MONITORIZACIÓN Y SOLUCIONES

En una primera fase de estos trabajos, ya en marcha, Turespaña está monitorizando el sistema de evacuación de las lanzas de las gárgolas para comprobar su funcionamiento, su comportamiento ante distintos episodios de lluvia y viento.

"Este seguimiento permitirá disponer de datos objetivos sobre la evacuación del agua de lluvia y su impacto en el edificio: posibles salpicaduras, escorrentías, humedades y necesidades de mantenimiento", asegura el organismo público. A partir de los resultados obtenidos, en una segunda fase, se avanzará en el estudio de posibles alternativas de modificación y/o reducción del impacto visual de las lanzas instaladas en las gárgolas.

Esto "siempre" atenderá, entre otros aspectos, a su eficacia y funcionalidad, impacto visual, afección material, mantenimiento, durabilidad, compatibilidad y reversibilidad. "El análisis contempla todas las posibilidades que se integrarán en la futura intervención sobre las cubiertas del edificio", recalca.

Todo este proceso, insiste Turespaña, se está desarrollando en coordinación con los técnicos de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia. "Cualquier solución que finalmente se plantee deberá contar con las autorizaciones correspondientes", completa, insistiendo en que la gallega es la administración "competente en patrimonio".

Además, el organismo estatal ha solicitado la colaboración del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE), dependiente del Ministerio de Cultura, como órgano especializado externo, "para que pueda aportar su valoración técnica sobre la solución actualmente ejecutada y las posibles alternativas". En estos momentos, se está a la espera de su respuesta.

21 MILLONES DE EUROS COMPROMETIDOS PARA EL HOSTAL

Turespaña ha enmarcado las actuaciones en el Hostal dos Reis Católicos dentro de un "compromiso mucho más amplio" con la conservación del patrimonio histórico, dentro del que ha invertido cerca de 100 millones de euros para actuaciones de conservación y puesta en valor en 39 inmuebles históricos de toda España.

Además, sostiene que Galicia ha sido una de las comunidades autónomas con mayor inversión dentro de este programa. En el caso concreto del Hostal, Turespaña ha destinado 13 millones a las obras de conversación, restauración y puesta en valoración financiadas con fondos europeos Next Generation EU y finalizadas en junio de este año.

A esta inversión se sumará una nueva actuación con fondos propios de Turespaña para la rehabilitación integral de las cubiertas del Hostal dos Reis Católicos y la mejora del sistema de evacuación de aguas pluviales, cuyo proyecto se encuentra actualmente en tramitación. Esta elevará la cuantía total movilizada a 21 millones, fruto de la suma de actuaciones ejecutadas y previstas.