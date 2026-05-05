Un turismo choca contra la fachada de una farmacia en A Coruña tras colisionar contra otro vehículo

A CORUÑA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

Un turismo ha colisionado contra la fachada de una farmacia situada en la avenida Fisterre de A Coruña tras chocar previamente contra otro vehículo y perder el control.

Según fuentes del 112 Galicia consultadas por Europa Press, el siniestro se produjo poco después de las 08.00 horas a la altura del número 135 de esta avenida, coincidiendo con el cruce con la calle Padre Sarmiento.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local y profesionales del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que atendieron a una mujer.

También acudió al punto una dotación de bomberos que se encargó de prestar asistencia técnica para restablecer material señalético.