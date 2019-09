La UDC suspende las jornadas sobre "trabajo sexual" al no poder "garantizar la seguridad" del debate

Publicado 12/09/2019 14:23:42 CET

Afirma que este tema debe tener "un foro abierto en el que poder tratarlo con el sosiego que ahora falta"

La Universidade da Coruña (UDC) ha decidido suspender unas jornadas sobre "trabajo sexual" que estaba previsto celebrar en la Facultad de Sociología, al no poder "garantizar la seguridad del debate ni su calidad académica", señala en un comunicado publicado en su web y tras las críticas recibidas, sobre todo por parte de colectivos feministas.

En su comunicado, afirma que "la Universidade da Coruña, el rector, el equipo de gobierno y la Facultad de Sociología se alinean plenamente con los objetivos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género" y rechaza "cualquier tipo de discriminación y explotación de la mujer, en especial la prostitución como clara expresión de explotación sexual".

"Los hechos demuestran el compromiso de la Universidade da Coruña con el feminismo, línea estratégica desde hace años", señala aludiendo a las charlas, jornadas y cursos realizados "considerando siempre la prostitución como una forma de violencia de género".

Sin embargo, defiende que la universidad "debe ser un ámbito de libertad para contrastar distintos puntos de vista, se compartan o no, y esa es la postura que adoptamos y adoptaremos en la Universidade da Coruña".

"Todos los debates deben tener cabida en la universidad con la necesaria serenidad y respeto al discrepante, defendemos además la participación activa del alumnado en la vida académica a través de sus propuestas de debate, por incómodos que puedan ser, siempre en el ámbito académico y universitario", recalca sobre su posicionamiento a este respecto.

Además, afirma que ésta ha sido "la única razón" por la que, conjuntamente con la Facultad de Sociología, se decidió mantener, inicialmente, la celebración de las 'Jornadas de Trabajo Sexual' "propuestas por la alumna del máster oficial de políticas sociales, en la especialidad de género".

"HOSTIGAMIENTO" EN LAS REDES SOCIALES

No obstante, aunque agradece las muestras de apoyo recibidas e insiste en su apuesta porque la UDC sea "un ámbito de libertad para contrastar distintos puntos de vista, se compartan o no", afirma que no puede permitir "que se menoscabe y cuestione la imagen y el prestigio de nuestra institución y de los cerca de 2.300 trabajadores y 19.000 estudiantes".

"El fuerte rechazo, hostigamiento y crueldad que sobre este tema estamos a sufrir en las redes sociales, las falsas informaciones que distorsionan la realidad y los comentarios recibidos nos hacen prever la imposibilidad de garantizar la seguridad del debate ni su calidad académica", añade como argumento para justificar la suspensión.

Y es que, aunque en su comunicado recalca que la universidad es "un espacio libre de circulación de ideas, foro natural para el debate, libre de censuras y prohibiciones", insiste en que, en esta ocasión no se dan "las condiciones necesarias" para celebrar el encuentro.

Por eso, asegura que, conjuntamente con la Facultad de Sociología, se ven "obligados" a rechazar la celebración de estas jornadas, aunque muestra su confianza en que "en el futuro se pueda debatir sobre éste y cualquier otro tema con el respeto que merece una institución de educación superior".

Al hilo de ello, incide en que "el debate de la reglamentación o aceptación de la prostitución como trabajo sexual, la ONU y Amnistía Internacional lo reconocen como tal --precisa--, y de cómo se protegen los derechos de las personas que, lamentablemente, sufren esta explotación sexual está en el propio movimiento feminista".

"Este debate no es exclusivo de la universidad sino de la sociedad y debe tener un foro abierto en el que poder tratarlo con el sosiego que ahora falta", concluye.