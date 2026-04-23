UGT y CC.OO. avisan a Rueda de que "en tres meses no se llega ni a la mitad del camino" en el plan sobre bajas laborales

Archivo - El secretario general de UGT Galicia, Cristóbal Medeiros (c) y la secretaria general de CCOO en Galicia, Amelia Pérez, durante la manifestación por el Día del Trabajador, a 1 de mayo de 2025, en Vigo, Pontevedra, Galicia (España). Los sindicatos - Javier Vázquez - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

UGT y CC.OO. avisan al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de que "en tres meses no se llega ni a la mitad del camino" si se quiere dar con soluciones en el plan sobre las bajas laborales anunciado por el titular del Gobierno gallego.

Dispuestos a "sentarse" con el Ejecutivo autonómico y la patronal en el seno del diálogo social, lo que rechazan UGT y CC.OO. es un "análisis simplista" en lo que califican de "mal llamado absentismo".

En rueda de prensa para dar a conocer las manifestaciones conjuntas que convocan el próximo 1 de mayo, día internacional del trabajador, la secretaria general de CC.OO. Amalia Pérez, ha remarcado que este asunto "no se puede abordar deprisa y corriendo", si bien entiende que el plazo no puede alargarse tanto como "dos o cinco años".

También ha avisado de que, en lo que a su sindicato se refiere, no se constituirá la mesa sobre salud laboral para abordar este tema antes que otras, pues son "defensores del diálogo social desde siempre" pero opinan que "las prisas son malas consejeras".

Por su parte, el secretario general de UGT, Cristóbal Medeiros, también ha defendido el diálogo social como "una herramienta" para alcanzar acuerdos, y ha abogado por "sentarse a negociar", tras precisar que "no se puede mezclar" enfermedades con derechos y conciliación.

"Si hay fraude, que se persiga, pero la realidad que vemos es otra", ha destacado, para a continuación denunciar las condiciones laborales y otras variables como el envejecimiento de la población gallega.

CRÍTICAS A LA CIG

Bajo el lema 'Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia', UGT y CC.OO. llaman a movilizarse el próximo Primero de Mayo para lanzar un "grito por la salud laboral" pero también "por la paz" en las calles gallegas --la marcha central será en A Coruña--.

Con objetivos como la reducción de la jornada laboral, el control digital horario "real" y el incremento de los salarios, ambas organizaciones han deslizado críticas hacia la CIG por la forma de entender el sindicalismo que tienen "otros", que apuestan por el "conflicto permanente". "Si estuviera gobernando el BNG, la CIG estaría en el diálogo social", ha afirmado Amelia Pérez.

Asimismo, ambos han negado que el decreto que institucionaliza el diálogo social en Galicia suponga "vaciar de contenido" el Consello Galego de Relacións Laborais: "Una cosa no tiene que ver con la otra", han asegurado.