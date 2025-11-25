UGT considera la propuesta de Raxoi a bomberos y policías "algo escasa" e insisten en incorporar la nocturnidad

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unión General de Trabajadores (UGT) ha señalado que ven la propuesta del Ayuntamiento de Santiago para desbloquear el conflicto con bomberos y Policía Local "algo escasa" y han reiterado que "hay que incorporar el complemento específico de nocturnidad".

Así lo han trasladado fuentes sindicales a Europa Press tras haber recibido este lunes una propuesta de Raxoi para tratar de llegar a un acuerdo con los cuerpos de seguridad y emergencias.

En concreto, han destacado que el documento propone una reducción de los servicios extraordinarios, "con el compromiso de proponer acciones de carácter organizativo". Sin embargo, UGT señala que "no pone que tipo de acciones".

Asimismo, UGT asegura que Raxoi plantea instaurar un procedimiento "más ágil para controlar los servicios extraordinarios mediante un registro y tratamientos mecanizados". No obstante, el sindicato subraya que "no pone de que manera".

En cuanto a la cuantía de las gratificaciones, el Gobierno local propone la actualización en un 20%. Un aumento que, indican, "estaría un poco por debajo de la hora ordinaria". Por eso, UGT recuerda que solicitaban para empezar a hablar que "ambas estuviesen equiparadas".

También, la propuesta incluye la incorporación del complemento específico de festividad. "Esto ya se viene haciendo, lo que hay que incorporar es la nocturnidad el año que viene, incluyéndolo con carácter retroactivo el uno de enero", han manifestado.

GOBIERNO LOCAL

Por su parte, la portavoz del Gobierno local, Míriam Louzao, preguntada por los medios de comunicación en rueda de prensa, ha evitado dar detalles del contenido de la propuesta.