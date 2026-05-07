La UIE colaborará con la University at Albany de Nueva York para "liderar la investigación" en el ámbito de la IA - MONCHO FUENTES

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE) ha firmado un convenio de colaboración con la University at Albany, institución de del sistema público de Nueva York (Estados Unidos), para "liderar la investigación" y el intercambio académico en el ámbito de las ingenierías y la Inteligencia Artificial (IA).

En concreto, una delegación de la universidad estadounidense, representada por el Professor Sanjay Goel, ha visitado este jueves A Coruña para sellar, junto al rector de UIE, Miguel Ángel Escotet, esta "alianza estratégica".

Según ha trasladado la UIE en un comunicado, mediante la firma de este convenio, las dos instituciones llevarán a cabo proyectos de investigación conjunta en áreas "críticas" como la IA, la sostenibilidad económica y las ciencias de datos.

Por otro lado, el acuerdo también establece que los estudiantes de los grados de UIE podrán obtener el reconocimiento académico de máster en Estados Unidos, "facilitando el intercambio de talento entre los dos continentes, y la colaboración en el diseño de una titulación de doble grado en el ámbito de las ingenierías".

Fundada en 1844, la University at Albany (UAlbany) es una de las cuatro instituciones de referencia del sistema SUNY. Ubicada en la capital del estado de Nueva York, UAlbany ha evolucionado desde ser una escuela de formación de docentes hasta convertirse en un centro de investigación de "élite" mundial, de hecho, el Wall Street Journal la ha destacado como una de las mejores universidades públicas de Estados Unidos 2026.

En este contexto, la UAlbany alberga el primer Colegio de Inteligencia Artificial, Computación y Ciencia de Datos de Estados Unidos, y cuenta con una infraestructura de investigación en nanotecnología referente para la industria global de semiconductores.