La unidad gallega de apoyo en primaria tendrá 50 técnicos que gestionarán recetas, informes o ambulancias no urgentes

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La unidad central de apoyo a la Atención Primaria que se creará en Galicia en las próximas semanas para contribuir a la desburocratización del primer nivel asistencial sanitario estará integrada por 50 "técnicos" que trabajarán para reducir el trabajo de administrativo de los médicos de familia.

Así lo ha anunciado el presidente gallego, Alfonso Rueda, durante la sesión de control en el Parlamento autonómico, que se ha adelantado al martes debido a un viaje que el también jefe de filas del PPdeG realizará a Bruselas esta semana.

Frente a las críticas de la líder del BNG, Ana Pontón, que le ha acusado de "crear una Galicia de dos velocidades" en el acceso a la sanidad con sus "recortes" en la atención primaria, el presidente ha defendido su política sanitaria, al tiempo que ha proporcionado nuevos datos sobre la unidad que trabajará para rebajar la carga administrativa de los médicos de familia.

Los cometidos de la misma serán tramitar recetas, solicitudes de ortopedias, informes de salud o peticiones de ambulancias no urgentes. Son labores que hasta ahora realizaban los médicos de familia y que se centralizarán en esta nueva unidad. El objetivo de la Xunta es que los facultativos tengan más tiempo para dedicar a sus pacientes.

Según las estimaciones de la Administración autonómica, hasta el momento la burocracia supone entre un 30% y un 40% del tiempo de los médicos de atención primaria.