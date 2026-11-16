Urtasun critica al PSOE por "copiar" en su programa medidas que "bloquearon" durante la legislatura

Urtasun en un acto de Frente Amplio este domingo en Badalona (Barcelona) - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha criticado al PSOE por incorporar a su programa medidas que "bloquearon" a Sumar durante "toda la legislatura", mencionando la prestación universal por crianza y el registro horario, y ha instado a los socialistas a llevarlas al Boletín Oficial del Estado (BOE).

En declaraciones a los medios antes de participar en un acto del Frente Amplio en Santiago, ha lamentado que ver a un partido "bloquear cosas durante la legislatura" y después "sacarlas como ariete electoral" genera "desafección ciudadana".

Por eso, el también número 2 de los Comuns-Front Ampli al Congreso por Barcelona ha querido lanzar un mensaje al Partido Socialista: "Si realmente quieren copiarnos las propuestas que no nos las copien en su programa electoral, que nos las copien en el BOE".

Así, ha emplazado a los socialistas a llevar al BOE el registro horario, un reglamento que, ha recordado, "ni tan siquiera requiere convalidación en la Diputación Permanente", así como la prestación universal por crianza que cuenta con "un gran consenso".

MODELO FEIJÓO VS FRENTE AMPLIO

Además, en su intervención ante los medios, Urtasun ha asegurado que en las elecciones del próximo 29 de noviembre "se confrontan dos modelos": "El de Alberto Núñez Feijóo y el que representamos nosotros".

Tras recordar algunas de las cuestiones del Ejecutivo de Feijóo al frente de la Xunta de Galicia en materia de vivienda o de empleo, Urtasun ha indicado, además, que el gobierno del PP de Mariano Rajoy "se pulieron todo el fondo de reserva de la seguridad social de las pensiones" que el gobierno de coalición progresista, ha añadido, "ha garantizado".

"Porque las pensiones sí están garantizadas gracias al trabajo también del Frente Amplio en el Gobierno", ha reivindicado para, a renglón seguido, poner en valor el trabajo de Yolanda Díaz al frente del Ministerio de Trabajo, ejemplificando con la subida del Salario Mínimo Interprofesional o la reforma laboral.

"Son dos maneras de hacerlo", ha ironizado, señalando que Feijóo "se vende como un gran gestor" cuando, a su juicio, "es un pésimo gestor"; al contrario que Yolanda Díaz y los miembros del Frente Amplio, que "han gestionado a favor de la gente".

Por todo ello, ha afirmado que tras "vencer a la derecha y a la extrema derecha" el próximo 29 de noviembre "hay que gobernar" para que el Gobierno sea quien "se tome en serio las políticas sociales".

VOTO EN GALICIA

Asimismo, Urtasun ha aprovechado también para pedir el voto para el Frente Amplio en Galicia para garantizar "un gobierno de coalición progresista". "El PSOE solo no llegará", ha remarcado antes de advertir que "un Partido Socialista fuerte en la oposición no le sirve de nada a la gente".

También ha destacado que el departamento que dirige "ha apostado por Galicia y por el gallego", con una inversión "de más de 10 millones de euros" en infraestructuras y equipamientos culturales.

Respecto a la lengua gallega, Ernest Urtasun ha reivindicado que Cultura ha abierto "todas las convocatorias" a las lenguas cooficiales, incluido el gallego.

"Frente a los que quieren prohibir las lenguas oficiales en el Congreso de los Diputados y, particularmente, el señor Alberto Núñez Feijóo, nosotros hemos demostrado que apoyamos y defendemos la lengua gallega", ha ensalzado.